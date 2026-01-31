जिस सिम कार्ड को लोग फेंक देते हैं, उसी से शख्स ने निकाल लिया 31 लाख का सोना, तरीका जानकर दंग रह जाएंगे!

डिजिटल दौर में मोबाइल बदलते ही पुराना सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या हो अगर यही कचरा लाखों की कमाई का जरिया बन जाए? हाल ही में सामने आई एक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक ब्लॉगर ने दावा किया है कि उसने हजारों पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से शुद्ध सोना निकाल लिया, जिसकी कीमत 31 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. यह सुनकर लोग चौंक गए कि जिस छोटी-सी चिप को हम मामूली समझते हैं, उसमें इतना कीमती धातु छिपा हो सकता है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या सच में सिम कार्ड सोना उगल सकता है?

सिम कार्ड से निकला 191 ग्राम सोना

ब्लॉगर ने दावा किया कि उसने हजारों बेकार सिम कार्ड और कम्युनिकेशन चिप्स को रिफाइन कर 191.73 ग्राम शुद्ध सोना निकाला है. अगर इस सोने को 24 कैरेट माना जाए, तो इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपये बैठती है. वीडियो में दिखाया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा कर अलग-अलग चरणों में प्रोसेस किया गया. इस दावे ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सिम कार्ड भी कीमती धातु का स्रोत हो सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में साफ दिखाया गया कि सोना निकालने के लिए तेजाब, केमिकल्स और बिजली जैसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल किया गया. सिम कार्ड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर एसिड में डाला गया और फिर धातु को अलग किया गया. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे जबरदस्त आइडिया बताया तो किसी ने कहा कि नौकरी छोड़कर कबाड़ जमा करना ज्यादा फायदेमंद है. कई लोग इस तकनीक को सीखने के लिए ब्लॉगर के पीछे पड़ गए, लेकिन खतरे को नजरअंदाज कर बैठे.

एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

विवाद बढ़ने के बाद विशेषज्ञों ने दावे की सच्चाई सामने रखी. जानकारों के मुताबिक, एक आम सिम कार्ड में सोने की मात्रा बेहद कम होती है. करीब 191 ग्राम सोना निकालने के लिए लगभग चार लाख सिम कार्ड चाहिए होते हैं. इसके बाद ब्लॉगर ने भी स्वीकार किया कि उसने सिर्फ सामान्य सिम कार्ड नहीं, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर से निकले खास इलेक्ट्रॉनिक कचरे का इस्तेमाल किया था, जिस पर सोने की मोटी परत होती है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा के घर पर ऐसा प्रयोग जानलेवा हो सकता है.