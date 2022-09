Smuggling of Gold: टॉफी और चॉकलेट में ऐसे भरा था सोना, तस्करों का दिमाग देखकर चकरा गए अधिकारी

Gold in Chocolate and Toffee at Mumbai Airport: सोने और अन्य कीमती सामानों की तस्करी आए दिन होती रहती है और इनकी तस्करी के लिए तस्कर इतना दिमाग लगाते हैं कि कई बार कस्टम विभाग के अधिकारी भी हैरत में पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला मुंबई एयरपोर्ट से सामने आया जब तस्करों की कारीगरी जिसने भी देखी वह देखता रह गया. लेकिन गनीमत यह रही कि एयरपोर्ट के अधिकारियों की नजर इस पर पड़ गई और मामले का खुलासा हो गया.

करीब 19 लाख रुपये का सोना बरामद

दरअसल, यह घटना मुंबई एयरपोर्ट की है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 19 लाख रुपये का सोना बरामद किया. इस दौरान तस्कर सोने को टॉफी और चॉकलेट के रेपर में छिपाकर ले जा रहे थे. उन्होंने इतनी सफाई से गोल्ड को छिपाया था कि पहली बार देखकर पता ही नहीं चल पाएगा कि यहां सोना छिपा हुआ हो एकता है.

दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से बरामद

जानकारी के मुतबिक इस सोने को दुबई से लाया गया था. 24 कैरेट का करीब 369.670 ग्राम सोना दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से बरामद किया गया. इसकी कीमत करीब 19 लाख रुपये बताई गई है. अधिकारियों ने बताया कि सोने को टुकड़ों में काटकर चॉकलेट और टॉफी के लेयर रेपर में लपेटा गया था.

इतना ही नहीं इसे बैग में रखे एक शर्ट के बीच में छिपाया गया था. शक होने पर कस्टम विभाग ने जब बैग की चेकिंग की तो मामले का खुलासा हुआ. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो धमाल मचा रहा है. यह भी बताया गया कि 27 सितंबर को दुबई से आए एक पैक्स के बैग की स्कैनिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर इसे जब्त किया गया.

