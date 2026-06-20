Golden Langur In Assam: असम की मानस और संकोश नदियों के आस-पास के घने जंगलों की खूबसूरती देखने लायक होती है. इन्हीं खूबसूरत वादियों में रहता है दुनिया का सबसे दुर्लभ और अनोखा जीव, जिसे हम 'गोल्डन लंगूर' या सुनहरा लंगूर कहते हैं. पेड़ों की हरी-भरी टहनियों के बीच जब यह लंगूर छलांग लगाता है, तो इसका सुनहरा रंग आसमान के नीचे चमक उठता है.
साल 1964 में एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी और चाय बागान के मालिक एडवर्ड प्रिटचार्ड गी ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था 'द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया'. उन्होंने ही सबसे पहले इस सुनहरे रंग के लंगूर की पहचान दुनिया के सामने रखी थी. उन्हीं के नाम पर इसे 'गीज गोल्डन लंगूर' भी कहा जाता है. हालांकि, एडवर्ड गी ने खुद अपनी किताब में लिखा था कि स्थानीय राभा और बोडो समुदाय के लोग इस जीव के बारे में सदियों से जानते थे. बोडो समाज के लोग तो इस लंगूर को एक पौराणिक वानर राजा का वंशज मानकर इसकी पूजा करते हैं.
कहां पाए जाते हैं गोल्डन लंगूर?
गोल्डन लंगूर हर जगह नहीं मिलते. ये मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी वाले जंगलों में 100 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं. साल 2024 में 'ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन' जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, असम में अब केवल 7,400 के आस-पास ही गोल्डन लंगूर बचे हैं. इनका दायरा अब असम के चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरी, रायमोना नेशनल पार्क, काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट और मानस नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गया है. इसके अलावा ये भूटान के पहाड़ों में भी मिलते हैं.
दिखने में कैसे होते हैं गोल्डन लंगूर?
इन लंगूरों का शरीर और उनके बाल बहुत रेशमी होते हैं, जो मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं. नर लंगूरों का रंग गहरा सुनहरा होता है, जबकि मादा और उनके बच्चे थोड़े हल्के चांदी जैसे सफेद रंग के दिखते हैं. इनका चेहरा बिल्कुल काला होता है और सिर पर बालों का एक सुंदर मुकुट जैसा होता है. इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, जो कभी-कभी 1 मीटर से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है. ये लंगूर बहुत शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं. ये ज्यादातर छोटे समूहों में रहते हैं, जिसमें एक नर और कई मादाएं होती हैं.
खतरे में है सुनहरे लंगूरों का आशियाना
आज इन मासूम जीवों की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. जंगलों के बीच से सड़कें और बिजली की लाइनें निकलने की वजह से इनके रहने की जगह छोटी होती जा रही है. जब ये सड़क पार करते हैं या बिजली के तारों की चपेट में आते हैं, तो इनकी मौत हो जाती है. कई बार गांवों के पालतू कुत्ते भी इन पर हमला कर देते हैं. जंगलों के बंट जाने की वजह से ये अपने ही दूसरे समूहों से अलग हो रहे हैं, जिससे इनकी आबादी लगातार कम हो रही है.
तस्करी में पकड़े गए गोल्डन लंगूर
असम के मानस नेशनल पार्क से आठ दुर्लभ गोल्डन लंगूरों को बांग्लादेश तस्करी करने की कोशिश नाकाम कर दी गई है. असम STF और SSB के जवानों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका और इन लंगूरों को सुरक्षित बरामद किया. इस मामले में नौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक जमाल (जो अवैध रूप से भारत में घुसा था), पश्चिम बंगाल के नदिया के पांच और असम के तीन तस्कर शामिल हैं. पूछताछ में पता चला है कि इन सुनहरे लंगूरों को बांग्लादेश के रास्ते दुनिया के अन्य देशों में मोटी रकम पर बेचने की बड़ी साजिश थी.
Disclaimer: यह रिपोर्ट असम सुरक्षा बलों से मिली प्राथमिक जानकारी और सूत्रों के इनपुट पर आधारित है.