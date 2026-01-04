Advertisement
Viral Video: जमी हुई झील में डूब रहा था मासूम, देवदूत बनकर आए शख्स ने जो किया उसे देख रो पड़ेंगे आप

Viral Video: जमी हुई झील में फंसे गोल्डन रिट्रीवर को बचाने के लिए फायरफाइटर्स ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां लोग बहादुरी और इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:42 PM IST
नए साल की शुरुआत अक्सर खुशियों, संकल्पों और उम्मीदों से होती है, लेकिन कभी-कभी यह हमें इंसानियत की ऐसी मिसाल भी दिखा देती है, जो दिल को छू जाती है. सोचिए, बर्फ से जमी झील… बीच में डूबती एक मासूम जान… चारों तरफ सन्नाटा और डर. तभी अचानक कुछ लोग देवदूत बनकर सामने आते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और की जिंदगी बचाने निकल पड़ते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो ऐसा ही है, जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं.

 जमी हुई झील में फंसी मासूम जान

नए साल की सुबह अमेरिका के रोड आइलैंड इलाके में यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. सुबह करीब 9 बजे एक गोल्डन रिट्रीवर अपने मालिक के साथ टहल रहा था. इसी दौरान वह लिटिल मसाचॉग पॉन्ड नाम की जमी हुई झील पर चला गया. ऊपर से बर्फ जमी हुई दिख रही थी, लेकिन वह बेहद पतली थी. अचानक बर्फ टूट गई और कुत्ता सीधे बर्फीले पानी में जा गिरा. झील के बीचोंबीच फंसा कुत्ता बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा. किनारे खड़ा उसका मालिक बेबस होकर मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन खुद आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता था.

फायरफाइटर्स बना देवदूत

घटना की सूचना मिलते ही मिसक्वामिकट फायर डिपार्टमेंट, वेस्टरली एंबुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. कुत्ते की पहचान ‘फीनिक्स’ नाम के गोल्डन रिट्रीवर के रूप में हुई. हालात बेहद खतरनाक थे, क्योंकि बर्फ कभी भी पूरी तरह टूट सकती थी. फायरफाइटर्स ने खास आइस-रेस्क्यू सूट पहने, खुद को रस्सियों से बांधा और पेट के बल रेंगते हुए झील पर आगे बढ़े. वीडियो में साफ दिखता है कि हर कदम पर बर्फ चटक रही थी. इसके बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे फीनिक्स तक पहुंच गई.

 

सोशल मीडिया पर बरसी तारीफ

कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद फायरफाइटर्स ने फीनिक्स को बर्फीले पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. किनारे पहले से इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट और मेडिकल सहायता मौजूद थी. राहत की बात यह रही कि कुत्ता और सभी रेस्क्यूकर्मी पूरी तरह सुरक्षित रहे. इस रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने फायरफाइटर्स को सलाम किया. किसी ने लिखा, “आप जैसे लोग दुनिया को बेहतर बनाते हैं,” तो किसी ने लिखा, “ये असली हीरो हैं.” फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को चेतावनी दी कि जमी हुई झील कभी सुरक्षित नहीं होती और आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

