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Hindi Newsजरा हटकेजब मछली ने संभाला कार का स्टेयरिंग... नई तकनीक ने दुनिया को चौंकाया, विकलांगों के लिए बनेगी वरदान!

जब मछली ने संभाला कार का स्टेयरिंग... नई तकनीक ने दुनिया को चौंकाया, विकलांगों के लिए बनेगी वरदान!

Goldfish Driving Car Video: मछली के एक हैरतअंगेज कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. जो मछली पानी में रहती है उसने जमीन पर कार चलाई है. इस क्लिप को देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे. क्या आपने मछली को कार चलाते देखा है?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:24 AM IST
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जब मछली ने संभाला कार का स्टेयरिंग... नई तकनीक ने दुनिया को चौंकाया, विकलांगों के लिए बनेगी वरदान!

Machli Ka Video: आपने आजतक मछलियों को फिश टैंक या नदी तालाबों में देखा होगा. लेकिन कोई आपसे कहे कि पानी में रहने वाली मछली जमीन पर कार चला रही है. तो क्या आप यकीन करेंगे? पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को हंसी में टाल देंगे और सवाल पूछने वाले की मेंटल हेल्थ पर ही सवाल खड़ा कर देंगे. आज ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. एक मछली ने सच में कार चलाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम शामिल कर लिया.  चलिए जानते हैं ये हैरतअंगेज कारनामा कहां और कैसे हुआ?

दरअसल, नीदरलैंड के एक कंप्यूटर इंजीनियर 'थॉमस डे वुल्फ' ने अपनी पालतू गोल्डफिश ‘ब्लब’ के लिए एक यूनिक कार बनाई, जिसकी दिशा मछली की गतिविधियों द्वारा कंट्रोल होती है. इस मोशन-सेंसिंग कार को मछली ने सफलतापूर्वक कंट्रोल किया और 1 मिनट में 12.28 मीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. ये एक्सपेरिमेंट इटली के मिलान में आयोजित टीवी कार्यक्रम 'लो शो देई रिकॉर्ड' के मंच पर किया गया. अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि पानी में तैरने वाली मछली ने जमीन पर कार कैसे चलाई होगी. चलिए जानते हैं.

कैसी दिखती है ये कार?

थॉमस ने अपनी गोल्डफिश के लिए जो गाड़ी डिजाइन की है जिसमें 4 पहिए हैं और ड्राइवर सीट जगह पानी का टैंक फिट किया गया है. इस टैंक में ही मछली तैरते हुए कार चलाती है. दरअसल, गाड़ी की दिशा मछली के मोशन पर डिपेंड है. मछली अपनी गतिविधि से गाड़ी की दिशा को कंट्रोल कर रही है. जब मछली टैंक की एक दिशा में जाती है तो गाड़ी कैमरे की मदद से मछली की मूवमेंट देख लेती है और उसी दिशा मुड़ने लगती है. इसी तरह मछली ने भी गाड़ी की दिशा को सही से कंट्रोल किया और 12.28 मीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मछली को कम से कम 5 मीटर की दूरी तय करनी थी. ये दूरी आगे या पीछे, किसी भी दिशा में हो सकती है.

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यह भी पढ़ें: सबसे मुश्किल है इस देश का ड्राइविंग टेस्ट! छोटी-सी गलती पर हो जाते हैं फेल, जानें पूरा प्रोसेस

सफलता के बाद क्या बोले थॉमस?

थॉमस डे वुल्फ ने 'लो शो देई रिकॉर्ड' नाम के टीवी शो में कहा, "आमतौर पर मेरा काम काफी नीरस होता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को एंटरटेन करे और मेरे 'गंभीर' काम को मजेदार बना दे." इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये दिखाना था कि मॉडर्न तकनीक का यूज कर कई रोचक एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं. भले ही इसका यूज किसी गंभीर काम के लिए न किया जाए.

परफेक्ट ड्राइवर बनी 'ब्लब'

ये एक्सपेरिमेंट चमकीली सुनहरी या लाल मछलियों के साथ ही काम करता है, क्योंकि कैमरे को मछली की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से पहचानना जरूरी होता है. इस काम के लिए 'ब्लब' परफेक्ट थी . थॉमस ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब मैं ब्लब को कैसे समझाऊं कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है?"

दिव्यांगों के लिए हो सकती है मददगार

थॉमस का कहना है कि इस तरह की मोशन-सेंसिंग तकनीक ऐसे लोगों की मदद कर सकती है जो कहीं जिन्हें कहीं आने-जाने में दिक्कत होती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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