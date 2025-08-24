करोड़ों की मक्खी! गोल्फर की ऐसे मदद कर जितवाए 8 करोड़ रुपये, वायरल वीडियो देख आप भी कहेंगे 'किस्मत का खेल'

Golfer Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गोल्फर एक मक्खी की वजह से करोड़ों रुपये जीत गया. यह वीडियो अब लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे खिलाड़ी की किस्मत भी मान रहे हैं.
Golfer Won 8 Crore Rupees: हाल ही में गोल्फ के खेल में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग किस्मत का चमत्कार भी कह रहे हैं. इस वीडियो में एक गोल्फर एक छोटी सी मक्खी की मदद से पूरे 8 करोड़ रुपये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चाओं में है. लोग गोल्फर को खूब बधाई देते हुए जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एक मक्खी की वजह से इंसान करोड़ों रुपये जीत गया.
एक मक्खी ने गेंद को होल में धकेलकर एक गोल्फ़र की मदद की।
जिस से गोल्फर ने कमाए 8 करोड़ रूपए pic.twitter.com/sSODXE02EL
— Md Ashfaque Alam (@ashfaque80035) August 21, 2025
मक्खी की वजह से बना करोड़पति
वायरल वीडियों में एक गोल्फर एक मैच खेलता हुआ नजर आ रहा है. उसने एक शानदार शॉट लगाया, लेकिन उसकी गेंद होल से कुछ इंच पहले ही रुक गई. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग और यहां तक कि गोल्फर भी निराश हो गए. उन्हें लगा कि अब यह शॉट बेकार गया और मैच का नतीजा कुछ और होगा, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको चौंका दिया. दरअसल गोल्फर की रुकी हुई गेंद पर एक छोटी सी मक्खी आकर बैठ गई. जहां मक्खी के बैठने और हिलने-डुलने से गेंद में हलचल हुई और वह धीरे-धीरे सरकने लगी. कुछ ही पल में वह गेंद धीरे-धीरे लुढ़कती हुई बिल्कुल होल के अंदर चली गई. इस तरह उसे पूरे 8 करोड़ रुपये का भारी-भरकम इनाम मिला.
लोगों ने खूब दी बधाई
वायरल वीडियो की किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ashfaque80035 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक किया है. इस पर कई मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- किस्मत का खेल है सब. किस्मत टिकट कलेक्टर से क्रिकेट का बादशाह बना सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- किस्मत क्या है यह इस वीडियो में देख सकते हैं. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- मक्खी को भी अवॉर्ड मिलना चाहिए. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने तो गजब ही लिख दिया. उसने लिखा- इस मक्खी को ऑस्कर मिलना चाहिए.