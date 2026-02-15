Shocking: ठेले पर खाते हैं पानी-पुरी तो पहले देख लें ये वीडियो, गोलगप्पे के पानी से निकलकर भागा ये जानवर

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेShocking: ठेले पर खाते हैं पानी-पुरी तो पहले देख लें ये वीडियो, गोलगप्पे के पानी से निकलकर भागा ये जानवर

Golgappe Wale Ka Shocking Video: गोलगप्पे वाले का हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही पानी पुरी खाना ही छोड़ देंगे. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गोलगप्पे के पानी से एक जानवर निकल कर भागता है. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें फटी रह जाएंगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:40 PM IST
Golgappe Ka Pani Viral: ज्यादातर लोग पानी पूरी के शौकीन होते हैं. शाम होते ही शहरों की मार्केट में कुछ ही दूरी पर एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई दे जाता है. हालांकि स्ट्रीट फूड वालों पर हमेशा हाइजीन को लेकर सवाल उठता रहता है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाजार में मिलने वाली चाट-पकौड़ी, बर्गर, चाउमीन, पानी-पुरी आदि काफी स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं जिसमें गंदगी में ही खाना तैयार किया जाता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर तो आपका दिमाग फट जाएगा. वीडियो पानी पूरी के ठेले का है, जिसमें गोलगप्पे के पानी में एक जानवर निकलता है. अगर आप भी ठेले पर गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो पहले ये वीडियो देख लें.

गोलगप्पे के पानी में कौन-सा जानवर था?
इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका आज के बाद पानी पुरी खाने का मन नहीं करेगा. वीडियो एक गोलगप्पे बेचने वाले का है. जहां पर दिखता है कि गोलगप्पे के पानी में एक बड़ा चूहा मौजूद है. इस दौरान गोलगप्पे बेचने वाला अपनी करची से उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान वीडियो में दिखता है कि बड़ा चूहा पानी से निकलकर भाग जाता है. ये वही पानी है जिसे लोग गोलगप्पे खाने के बाद जरूर पिया जाता है. अगर अलग से दोने में पानी लेकर नहीं पिया तो पानी पुरी खाने का क्या ही फायदा. कुछ लोग तो स्पेशल गोलगप्पे का पानी ही पीने आते हैं. वायरल वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि अगर हम ना देखते तो ये चूहा हमारे पेट में होता. हालांकि कमेंट में कुछ यूजर्स ने इसे तंज में एआई वीडियो कहा तो कई ने इसे सच में एआई बताया. ये वीडियो सच है या AI द्वारा बनाया गया है. इसकी पुष्टि नहीं है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं. पहली नजर में देखने पर वीडियो सच लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर ये स्क्रिप्टेड भी लगता है. इसलिए इस वीडियो के स्क्रिप्टेड होने के पूरे चांस है.
यह भी पढ़ें: "12 साल की उम्र से पी रही हूं बीड़ी", दादी ने बताई बचपन की चौंकाने वाली बात

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan (@karan_dhanju26)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karan_dhanju26 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 27 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, नॉनवेज पानी पुरी. दूसरे यूजर ने लिखा, आज से खाना बंद. कई यूजर्स ने इसे एआई बताया तो कई ने स्क्रिप्टेड वीडियो बोल दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

