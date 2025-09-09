108 बार 'जय श्री राम' लिखो और खाओ फ्री गोलगप्पा, पानीपुरी वाले ने जीत लिया इन बच्चों का दिल
108 बार 'जय श्री राम' लिखो और खाओ फ्री गोलगप्पा, पानीपुरी वाले ने जीत लिया इन बच्चों का दिल

Golgappe Wale Ka Video: आपने स्ट्रीट फूड्स वालों को कई स्पेशल ऑफर देते सुना होगा, लेकिन इस गोलगप्पे वाले ने तो ऐसा ऑफर निकाल दिया जिसे सुनकर बच्चों में खुशी की लहर दोड़ पड़ी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:05 AM IST
Viral Video: आपने ढाबे या स्ट्रीट फूड वालों को कई कमाल के स्पेशल ऑफर देते देखा होगा. कुछ होटल या ढाबे वाले एक निश्चित समय में एक विशेष थाली खाने का चैलेंज देते हैं. इसके अलावा स्ट्रीट फूड वाले भी स्पेशल ऑफर निकालते हैं, लेकिन आज हम जिस गोलगप्पे वाले की बात कर रहे हैं उसने एक अनोखा ऑफर निकाल रखा है. इस गोलगप्पे वाले का ऑफर बच्चों के बीच काफी फेमस हो रहा है और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उस पर्चे का क्या करता है ये गोलगप्पे वाला?
वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची स्कूल की कॉपी के पन्ने पर 108 बार 'जय श्री राम' लिखकर लाती है और ये पर्चा गोलगप्पे वाले भइया को दे देती है. इसके बाद वो गोलगप्पे वाला इस कागज को लेकर कैमरे की ओर दिखाता है जिसमें पूरे पेज पर 'जय श्री राम' लिखा होता है. उसके बाद वो पर्चे को अपने पास रख लेता है और एक बड़ा सा गोलगप्पा लगाकर उस लड़की को दे देता है. उसके बाद लड़की कैमरे की तरफ देखकर खूबसूरती से मुस्कुराती है और थम्स अप करती है. इसके बाद गोलगप्पे वाला भी मुस्कुराकर थम्स अप करता है. गोलगप्पे वाले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग 'जय श्री राम' लिख रहे हैं और इस मुहिम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
यह वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iam_mukesh नाम के हैंडल से शेयर गया है इस वीडियो पर अभी तक 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 6 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा लोगों ने कमेंट बॉक्स में 'जय श्री राम' भी लिखा. एक यूजर ने कमेंट किया, "मर्यादा पुरुषोत्तम 'श्री राम जी' का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे. जय जय श्री राम." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपको सैल्यूट है भाई."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

