Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /चिल्लाते रहे बच्चे... जेसीबी की बकेट में बैठाकर हवा में घुमा डाला, वायरल Video ने खोली लापरवाही की पोल

चिल्लाते रहे बच्चे... जेसीबी की बकेट में बैठाकर हवा में घुमा डाला, वायरल Video ने खोली लापरवाही की पोल

JCB Machine Safety Violation: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जहां तालाब की खुदाई के दौरान बच्चों को जेसीबी की बकेट में बैठाकर हवा में घुमाया गया. इस खतरनाक लापरवाही पर सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 29, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:44 AM IST
चिल्लाते रहे बच्चे... जेसीबी की बकेट में बैठाकर हवा में घुमा डाला, वायरल Video ने खोली लापरवाही की पोल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नोएडा के सेक्टर-119 की हाईराइज सोसाइटी में भीषण आग, AC ब्लास्ट से कई फ्लैट चपेट में
Noida fire50 min ago
2
 Chhattisgarh News54 min ago
3
uttarakhand rain alert1 hr ago
4
crude oil1 hr ago
5
raipur news1 hr ago