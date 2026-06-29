/चिल्लाते रहे बच्चे... जेसीबी की बकेट में बैठाकर हवा में घुमा डाला, वायरल Video ने खोली लापरवाही की पोल

JCB Bucket Children Ride: एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से सामने आया है. यहां के सड़क अर्जुनी तहसील में बच्चों के मनोरंजन के लिए उनकी जान को जोखिम में डाल दिया गया. एक तालाब की खुदाई के दौरान बच्चों को सीधे भारी-भरकम जेसीबी मशीन की बकेट में बैठाकर हवा में घुमाया गया. इस खतरनाक स्टंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा नियमों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की सड़क अर्जुनी तहसील में इन दिनों एक तालाब से मुरूम निकालने का काम चल रहा है. काम के दौरान वहां कुछ बच्चे भी मौजूद थे. तभी ऑपरेटर ने बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें सीधे जेसीबी मशीन की बकेट (लोहे का भारी हिस्सा) में बैठा दिया और हवा में गोल-गोल घुमाने लगा. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद से ही लोग इस लापरवाही को देखकर हैरान हैं.
भारी मशीनों के साथ ऐसा मजाक क्यों?
जेसीबी जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल केवल निर्माण, खुदाई या भारी सामान उठाने जैसे कामों के लिए किया जाता है. ये मशीनें बच्चों के खेलने या झूला झूलने के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं. जानकारों का भी यही कहना है कि चलती मशीन की बकेट में बच्चों को इस तरह बैठाना बेहद खतरनाक है और यह किसी भी समय एक बहुत बड़े और गंभीर हादसे का कारण बन सकता है.
महाराष्ट्र: गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील से चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तालाब से मुरूम निकालने का काम चल रहा था, तभी कुछ बच्चों को मनोरंजन के लिए सीधे पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठाकर घुमाया गया। सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। pic.twitter.com/wJpzFUYtCa
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) June 29, 2026
टल गया बड़ा हादसा
इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात यह रही कि इस खतरनाक खेल के दौरान किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई और न ही कोई जनहानि हुई. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की लापरवाही को सही ठहराया जाए. सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह कदम किसी भी मासूम की जान पर भारी पड़ सकता था. लोहे की भारी बकेट से अगर किसी बच्चे का संतुलन बिगड़ जाता, तो परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकते थे.
यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर सामने आया, स्थानीय नागरिकों में नाराजगी फैल गई है. लोगों का कहना है कि काम वाली जगहों पर सुरक्षा के नियमों का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए. स्थानीय जनता ने अब संबंधित विभाग से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है.