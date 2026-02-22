कुत्ता वफादार, मालिक 'कलाकार'! इटली में कुत्ते से सड़क पर फिंकवाया कचरा, CCTV में खुली पोल

कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है. सही ट्रेनिंग मिले तो वही डॉग पुलिस, गाइड या मेडिकल असिस्टेंट बनकर लोगों की जिंदगी आसान करता है. लेकिन इटली से आई एक घटना ने इस वफादारी को अजीब मोड़ दे दिया. यहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते की ट्रेनिंग का इस्तेमाल ऐसा काम करवाने में किया, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. मामला सामने तब आया जब CCTV कैमरे में कुत्ता मुंह में कचरे का बैग दबाए सड़क पर जाता और उसे छोड़कर आराम से लौटता नजर आया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मालिक की चालाकी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

CCTV में कैद हुआ पूरा खेल

इटली के सिसिली क्षेत्र के सैन जॉर्जियो इलाके में यह अजीब घटना सामने आई. कैटानिया नगर पालिका द्वारा जारी फुटेज में साफ दिखा कि एक कुत्ता मुंह में भरा हुआ कचरे का बैग लेकर सड़क पर चलता है. वह कुछ कदम रुकता है, बैग को किनारे रखता है और ऐसे वापस लौट जाता है, मानो रोज का काम पूरा कर रहा हो. अधिकारियों के मुताबिक यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि कुत्ते को खास तौर पर इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया गया था ताकि मालिक खुद कचरा फेंकते हुए पकड़ा न जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर पालिका का सख्त संदेश

वीडियो को नगर पालिका ने फेसबुक पर शेयर करते हुए तीखा संदेश दिया कि “रचनात्मकता… असभ्यता का बहाना नहीं बन सकती.” अधिकारियों ने बताया कि निगरानी कैमरों में यह हरकत कई बार रिकॉर्ड हुई. उनका मानना है कि मालिक नियमित कचरा शुल्क से बचने के लिए यह तरीका अपना रहा था. बयान में यह भी कहा गया कि यह हरकत न सिर्फ शहर को गंदा करती है, बल्कि एक मासूम जानवर का गलत इस्तेमाल भी है. जिम्मेदारी पूरी तरह इंसान की है, चाहे कैमरे में कुत्ता ही क्यों न दिखे.

Clever? In Italy, a man taught his dog to illegally throw away garbage on the street. In the video, the animal cheerfully walks down one of the streets in Catania and carefully leaves a bag of garbage on the curb. The city authorities stated that the scene left no doubt: the… pic.twitter.com/XeFENLRSjM — Patch (@PatchOnChain) February 22, 2026

मालिक पर लगा तगड़ा जुर्माना

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उस पर जुर्माना लगाया गया. इटली में अवैध कचरा फेंकने पर 1,500 से 18,000 यूरो तक का भारी जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी होती है. पर्यावरण संगठन लेगाम्बिएंते के अनुसार देश में हर साल कचरे से जुड़े करीब 10,000 अपराध दर्ज होते हैं. यही वजह है कि कई शहरों में “कैमरा ट्रैप” लगाए जा रहे हैं. इस वायरल घटना ने भले लोगों को चौंकाया हो, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है जुगाड़ कितना भी स्मार्ट हो, कानून से बचना आसान नहीं.