Advertisement
trendingNow13118420
Hindi Newsजरा हटकेकुत्ता वफादार, मालिक कलाकार! इटली में कुत्ते से सड़क पर फिंकवाया कचरा, CCTV में खुली पोल

कुत्ता वफादार, मालिक 'कलाकार'! इटली में कुत्ते से सड़क पर फिंकवाया कचरा, CCTV में खुली पोल

इटली में एक शख्स ने अपने कुत्ते को सड़क पर कचरा फेंकने की ट्रेनिंग दे दी, जिसका वीडियो CCTV में कैद हो गया. नगर पालिका ने मालिक की पहचान कर भारी जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि चालाकी से कानून से बचा नहीं जा सकता.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है. सही ट्रेनिंग मिले तो वही डॉग पुलिस, गाइड या मेडिकल असिस्टेंट बनकर लोगों की जिंदगी आसान करता है. लेकिन इटली से आई एक घटना ने इस वफादारी को अजीब मोड़ दे दिया. यहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते की ट्रेनिंग का इस्तेमाल ऐसा काम करवाने में किया, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. मामला सामने तब आया जब CCTV कैमरे में कुत्ता मुंह में कचरे का बैग दबाए सड़क पर जाता और उसे छोड़कर आराम से लौटता नजर आया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मालिक की चालाकी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

CCTV में कैद हुआ पूरा खेल

इटली के सिसिली क्षेत्र के सैन जॉर्जियो इलाके में यह अजीब घटना सामने आई. कैटानिया नगर पालिका द्वारा जारी फुटेज में साफ दिखा कि एक कुत्ता मुंह में भरा हुआ कचरे का बैग लेकर सड़क पर चलता है. वह कुछ कदम रुकता है, बैग को किनारे रखता है और ऐसे वापस लौट जाता है, मानो रोज का काम पूरा कर रहा हो. अधिकारियों के मुताबिक यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि कुत्ते को खास तौर पर इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया गया था ताकि मालिक खुद कचरा फेंकते हुए पकड़ा न जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

नगर पालिका का सख्त संदेश

वीडियो को नगर पालिका ने फेसबुक पर शेयर करते हुए तीखा संदेश दिया कि “रचनात्मकता… असभ्यता का बहाना नहीं बन सकती.” अधिकारियों ने बताया कि निगरानी कैमरों में यह हरकत कई बार रिकॉर्ड हुई. उनका मानना है कि मालिक नियमित कचरा शुल्क से बचने के लिए यह तरीका अपना रहा था. बयान में यह भी कहा गया कि यह हरकत न सिर्फ शहर को गंदा करती है, बल्कि एक मासूम जानवर का गलत इस्तेमाल भी है. जिम्मेदारी पूरी तरह इंसान की है, चाहे कैमरे में कुत्ता ही क्यों न दिखे.

 

मालिक पर लगा तगड़ा जुर्माना

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उस पर जुर्माना लगाया गया. इटली में अवैध कचरा फेंकने पर 1,500 से 18,000 यूरो तक का भारी जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में आपराधिक कार्रवाई भी होती है. पर्यावरण संगठन लेगाम्बिएंते के अनुसार देश में हर साल कचरे से जुड़े करीब 10,000 अपराध दर्ज होते हैं. यही वजह है कि कई शहरों में “कैमरा ट्रैप” लगाए जा रहे हैं. इस वायरल घटना ने भले लोगों को चौंकाया हो, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है जुगाड़ कितना भी स्मार्ट हो, कानून से बचना आसान नहीं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा