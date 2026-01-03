Advertisement
Jan 03, 2026, 04:53 PM IST
कैमरे में कैद हो गया समाज का दोगलापन, 'मुख में राम बगल में छुरी' का परफेक्ट एग्जांपल

Viral Video: आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखें होंगे जो बातें तो बड़ी आदर्शवादी करते हैं और उनके कांड देखे भी नहीं जाते हैं. इसी को दोगलापन कहा गया है. कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनका निजी जीवन देख लें तो नफरत हो जाए. समाज में लोग झूठा मुखौटा पहनकर रहते हैं, दिखाते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और होते हैं. बातें आदर्शवादी करते हैं, लेकिन खुद पर ही वो बातें लागू नहीं करते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि सड़क पर एक कार दौड़ रही है. कार के पीछे लिखा है "पशु पर दया करो", लेकिन कार के अंदर का नजारा देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या था गाड़ी के अंदर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कार सड़क पर दौड़ रही है और गाड़ी के पीछे लाल रंग से लिखा है, "पशु पर दया करें." ये बात पढ़कर कोई भी गाड़ी के मालिक की सोच को सलाम करेगा, पशुओं पर दया करनी ही चाहिए. ये हमारे और हमारे नेचर के लिए भी जरूरी हैं. लेकिन जब आपकी निगाह कार के अंदर रखे सामान पर जाती है तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने दोगले लोग हैं. दरअसल, जिस कार पर ये लिखा था कि पशु पर दया करें. उस कार में अंडे की कैरेट भरी थीं. अंडे भरकर ले जा रही कार पर "पशु पर दया करें" लिखा है. अब ये वीडियो इंसान के दोगलेपन को खुलकर दिखाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @choudharygaurav1303 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "दोगली दुनिया के ये वो लोग हैं जो एक टॉफी के लिए पड़ोसी को पापा कह देते हैं और फिर बोलते हैं बन थोड़ी गए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

good messageduplicityViral Video

