Good News: कंपनी ने दी खुशियों की सौगात, Meesho में काम करने वालों को मिलेंगी बंपर छुट्टियां

नई दिल्ली: Good News: साल 2020 में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के फैलने के साथ ही दुनिया भर में काम करने के तरीके बदल गए. ज्यादातर ऑफिस आनन-फानन में बंद कर दिए गए और कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) के आदी हो गए. इसी बीच काफी लोग मेंटल डिसॉर्डर्स (Mental Disorders) से ग्रस्त होने लगे और उन्हें घर से काम करने में भी परेशानी होने लगी. दरअसल, कहने के लिए वे घर से काम कर रहे थे लेकिन वे न तो छुट्टी ले पा रहे थे और न ही हाफ डे या कोई ब्रेक. ऐसे में मीशो ऐप (Meesho App) नाम की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का बहुत शानदार ऑफर जारी किया है. पढ़िए वायरल हो रही खबर (Viral News).

मीशो (Meesho) एक भारतीय मूल का सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म (Social Commerce Platform) है. इसकी स्थापना आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के ग्रेजुएट्स विदित आत्रे (Vidit Aatrey) और संजीव बरनवाल (Sanjeev Baranwal) ने दिसंबर 2015 में की थी. यह छोटे बिजनेस (Small Business) और लोगों को व्हॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग चैनल के माध्यम से अपने ऑनलाइन स्टोर (Online Store) शुरू करने के काबिल बनाता है. सिर्फ यही नहीं, मीशो भारत का पहला स्टार्टअप (Startup) है, जिसमें फेसबुक ने भी निवेश (Investment) किया है.

मीशो (Life@Meesho) इन दिनों काफी चर्चा में है (Viral News). दरअसल, एंप्लॉइज की मेंटल स्टेट और अपने मुनाफे को देखते हुए कंपनी ने नवंबर में 10 दिन का ब्रेक लेने का फैसला किया है. 4 नवंबर से 14 नवंबर तक इस कंपनी में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा. फेस्टिव सीजन सेल (Festive Season Sale) के बाद सभी कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टियां (Holiday Break) दे दी जाएंगी. इससे सभी को आराम मिल जाएगा और वे पूरी एनर्जी के साथ काम पर वापस आ सकेंगे.

Meesho is going on a company-wide break from November 4-14th.

Yes, you read that right. We are going to completely unplug from work — right after our busy and frenetic festive sale season, so that we are back to doing what we love — relaxed and rejuvenated. (1/2)#Meesho pic.twitter.com/CGusDZZyfw

