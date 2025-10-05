Advertisement
मौत को दावत दे रहा था ये गड्ढा! तभी पहुंच गया ये लड़का और कर दिया ये शानदार काम

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बच्चों के साथ मिलकर सड़क के गड्ढों को भरता है जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:45 PM IST
Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क पर एक गड्ढा है जिस पर से वाहन निकल रहे है. जो भी वाहन वहां से निकल रहा है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. ऐसे में ये गड्ढा हादसे को दावत दे रहा था और यहां पर कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था. ऐसे में एक शख्स वहां आता है और गड्ढे को भरना शुरू करता है. सबसे पहले वो इस गड्ढे को छोटी कंकड से भरता है. उसके बाद सीमेंट का मसाला डालकर इसे मजबूती देता है. अब ये गड्ढा पूरी तरह ठीक हो जाता है. जिससे आराम से सभी वाहन निकल जाते हैं. इस सराहनीय काम से इस लड़के ने सबका दिल जीत लिया और ना जाने कितने होने वाले हादसों को भी टाल दिया. 

सड़क हादसों पर क्या कहती है रिपोर्ट?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना लगभग 1,264 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. भारत में हर दिन 462 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं. इन घटनाओं में सड़कों में होने वाले गड्ढों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सड़कों के गड्ढों को भर रहा है तो किसी न किसी घर के चिराग को बुझने से बचा रहा है. इस शख्स ने सड़क के गड्ढे को भरकर कई होने वाले हादसों को रोक दिया है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vivekanandan_vlogs नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतना टैक्स देने के बाद ये और करना बाकी था जनता के लिए." वहीं दूसरे यूजर ने इस शख्स को ही सलाह दे डाली और लिखा, "सार्वजनिक सड़कों की मरम्मत करने से बचें, यह सरकारी संपत्ति है और यदि इस मरम्मत के कारण कोई दुर्घटना होती है तो आपको जेल हो सकती है, जितना संभव हो सरकारी अधिकारियों पर इसकी मरम्मत करवाने के लिए दबाव डालें."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

