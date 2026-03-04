गूगल के मालिक पर चढ़ा होली का खुमार! सुंदर पिचाई ने शेयर की ऐसी 'इंक्रेडिबल' फोटो कि देखते ही रह गई पूरी दुनिया

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के मुखिया सुंदर पिचाई भले ही सात समंदर पार सिलिकॉन वैली में रहते हों, लेकिन उनका दिल आज भी पूरी तरह 'देसी' है. रंगों के त्योहार होली के मौके पर सुंदर पिचाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे अपनी भारतीय जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलते. बुधवार, 4 मार्च 2026 को जब पूरा भारत गुलाल में रंगा था, तब पिचाई ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी 'इंक्रेडिबल' फोटो शेयर की, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. गूगल सीईओ का यह अंदाज देखकर करोड़ों भारतीय गदगद हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी सादगी और त्योहार के प्रति प्रेम की जमकर तारीफ हो रही है.

पिक्सेल 8 प्रो का जादू और मुंबई के फोटोग्राफर की कला

सुंदर पिचाई ने अपनी पोस्ट में होली को "रंगों, समुदाय और नई शुरुआत का उत्सव" बताया. इस खास मौके पर उन्होंने मुंबई के मशहूर फोटोग्राफर प्रजय कटकोरिया द्वारा खींची गई एक बेहद खूबसूरत और जीवंत तस्वीर साझा की. अपनी कंपनी के हार्डवेयर को प्रमोट करने का मौका न चूकते हुए पिचाई ने गर्व से बताया कि यह शानदार शॉट 'पिक्सेल 8 प्रो' (Pixel 8 Pro) से लिया गया है. गूगल सीईओ से मिली इस तारीफ को देखकर फोटोग्राफर प्रजय भी गदगद हो गए और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कमेंट किया, "सुंदर पिचाई सर, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है!" यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे टेक्नोलॉजी और परंपरा का बेहतरीन संगम मान रहे हैं.

होली 2026: रंग, गुजिया और भाईचारे का संदेश

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 4 मार्च 2026 (बुधवार) को देशभर में धुलेंडी या रंगावली होली मनाई गई. यह त्योहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि यह जाति, वर्ग और संप्रदाय की सीमाओं को तोड़कर लोगों को एकजुट करता है. सुंदर पिचाई की पोस्ट ने भी इसी एकता और भाईचारे का संदेश वैश्विक स्तर पर फैलाया. भारत में लोग इस दिन एक-दूसरे को रंग लगाकर, ढोल की थाप पर नाचते हुए और गुजिया, मठरी, मालपुआ व ठंडाई जैसे लजीज पकवानों का आनंद लेते हुए नजर आए. पिछले साल की तरह इस बार भी पिचाई ने पिक्सेल यूजर्स द्वारा खींची गई तस्वीरों को प्रमोट कर दुनिया को होली के जीवंत रंगों से रूबरू कराया.

बुराई पर अच्छाई की जीत

होली का त्योहार केवल मौज-मस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी है. यह पर्व भक्त प्रह्लाद और उनकी बुआ होलिका की कहानी से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु की भक्ति के कारण प्रह्लाद सुरक्षित रहे और आग में न जलने का वरदान पाने वाली होलिका खुद भस्म हो गई. यह दिन भगवान विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार लेकर अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु के वध और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है. सुंदर पिचाई की 'हैप्पी होली' विश ने इसी सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पिचाई का यह पोस्ट ग्लोबल लेवल पर भारतीय संस्कृति की चमक को और बढ़ाता है.