UAE में 7 लाख रुपये महीने की जॉब छोड़कर भारत क्यों लौट आया ये Google एम्प्लाई?

UAE Job Google Employee: अबू धाबी में गूगल के लिए काम कर रहे एडविन नेटो हर महीने सात लाख रुपये से भी ज्यादा कमा रहे थे, वह भी टैक्स-फ्री. लेकिन उनकी पोस्ट के मुताबिक, पांच महीने तक वीजा का इंतजार करने के बाद सिर्फ तीन महीने में ही उन्हें अहसास हो गया कि यह जगह उनके लिए ठीक नहीं है. उन्हें कड़े ऑफिस आवर्स, कमजोर टेक इकोसिस्टम और नेतृत्व की कमी जैसे मुद्दों ने परेशान कर दिया.

क्या थी जॉब छोड़ने की वजह?

एडविन बताते हैं कि भारत में वे आउटपुट-फोकस्ड काम करने के आदी थे, जहां टाइम की बजाय रिजल्ट को अहमियत दी जाती है. लेकिन यूएई में 9 बजे पंच-इन न करने पर आधे दिन की छुट्टी कट जाती थी. उनके लिए यह प्रणाली बेहद सख्त और लचीलेपन से बिल्कुल उलट थी, जिसकी उन्हें आदत थी.

क्या मानसिक शांति-ग्रोथ है बेहद जरूरी?

यूएई भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल डेवलपमेंट में आगे है, लेकिन एडविन के अनुसार वहां डिजिटल प्रोडक्ट कल्चर अभी युवा और धीमा है. डिजाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर चर्चा भी कई बार रेजिस्टेंस के साथ मिलती थी. टैलेंट से ज्यादा नेशनलिटी के आधार पर पोजिशन मिलना भी उन्हें परेशान कर रहा था. अपने अनुभवों को समझते हुए एडविन ने कहा कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सबकुछ नहीं. उन्होंने लिखा कि उन्होंने गहराई से सोचने के बाद फैसला लिया कि मानसिक शांति और ग्रोथ को प्राथमिकता देना बेहतर है. इसी सोच के चलते उन्होंने यूएई छोड़ने का निर्णय लिया.

ऑनलाइन यूजर्स ने उनकी कहानी पर क्या प्रतिक्रिया दी?

एडविन की पोस्ट वायरल होते ही कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर करना शुरू कर दिए. किसी ने कहा कि डिजाइन थिंकिंग और डिलीवरी एक्सपेक्टेशन सच में बेहद कठोर होते हैं. एक यूजर ने लिखा कि यूएई की नौकरी को लोग बाहर से शानदार मानते हैं, पर असलियत कोई नहीं बताता. कई ने एडविन की हिम्मत की तारीफ़ की कि उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी.

क्या कहानी का सुखद अंत हुआ?

वर्तमान में एडविन नेटो बेंगलुरु में गूगल के यूएक्स डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं. उनकी कहानी उन प्रोफेशनल्स के लिए एक सीख बन चुकी है जो बड़े वेतन और ग्लैमरस विदेशी नौकरियों के पीछे असली चुनौतियों को नजरअंदाज कर देते हैं.