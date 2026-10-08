/स्लीप पॉड्स और गेमिंग जोन भूल जाइए: गूगल में क्या है सबसे कीमती चीज? महिला ने दिया ऐसा जवाब, सब रह गए सन्न

आज के समय में बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करने का सपना लाखों नौजवानों का है. खासकर गूगल जैसी कंपनी का नाम रिज्यूमे में जुड़ जाए तो इसे करियर की बड़ी उपलब्धि माना जाता है. कंपनी के शानदार ऑफिस, फ्री फूड और दूसरी सुविधाओं की तस्वीरें भी अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई देती रहती हैं.
इसी वजह से आम लोगों के बीच यह धारणा बन गई है कि गूगल में नौकरी का सबसे बड़ा फायदा उसके Perks और सुविधाएं हैं. लेकिन इंस्टाग्राम क्रिएटर हेमा ने अपने वीडियो में इस सोच से थोड़ा अलग नजरिया सामने रखा है. उनके अनुसार, इसका असली फायदा ऑफिस की सुविधाओं में नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों में है.
हेमा ने अपने वीडियो में कहा कि उनके लिए गूगल में काम करने की सबसे अच्छी बात वहां के लोग हैं. उनके आसपास ऐसे लोग हैं, जो अपने काम में काफी तेज हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका व्यवहार बेहद सहज है. उनका कहना है कि किसी के पास आपसे ज्यादा जानकारी या बेहतर स्किल्स होने का मतलब यह नहीं कि वह आपको छोटा महसूस कराएगा. वहां लोगों के बीच साथ काम करने और एक-दूसरे की मदद करने की भावना दिखाई देती है. यही माहौल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है.
हेमा ने वीडियो में अपने अनुभव को समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण भी दिए. उनका कहना है कि चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो या पूरी टीम के साथ कोई फेस्टिवल परफॉर्मेंस तैयार करनी हो, लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. उनका कहना है कि इस माहौल में ऐसा महसूस नहीं होता कि हर व्यक्ति सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. लोग साथ मिलकर काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं. यही टीम स्पिरिट उनके लिए गूगल की नौकरी की सबसे खास चीज है. हेमा इसे एक खूबसूरत अनुभव बताती हैं.
हेमा ने अपने वीडियो में एक मशहूर बात का जिक्र भी किया. कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी और सोच पर उन पांच लोगों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिनके साथ वह अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है. हेमा का मानना है कि यह बात काफी हद तक सही है. अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, जो अपने काम को लेकर गंभीर हैं, लगातार कुछ नया सीखना चाहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो उसका असर आप पर भी पड़ता है. उनके अनुसार, ऐसे माहौल में रहते हुए इंसान खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करता है. इसका मतलब कभी-कभी नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी आपकी ग्रोथ तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है.
हेमा का यह वीडियो सिर्फ गूगल में नौकरी के अनुभव तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने उन लोगों के लिए भी एक सीधा संदेश दिया, जो अभी अपने करियर में मनचाही जगह तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं. उनका कहना है कि मेहनत करते रहिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे. उनके अनुसार, अगर आप ऐसा माहौल बना लेते हैं, तो की गई मेहनत का हर पल मायने रखने लगता है. उनका संदेश खासतौर पर उन युवाओं को पसंद आया, जो लंबे समय से अपने करियर को लेकर मेहनत कर रहे हैं.
हेमा की बात सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कई लोगों ने उनके अनुभव की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने उनके नजरिए को सकारात्मक बताया और कमेंट में 'बहुत सही' लिखा. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें उनका अनुभव थोड़ा ज्यादा आदर्श लगा. एक यूजर ने तो उनसे सीधे प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी के लिए रेफर करने की अपील कर दी. यानी वीडियो देखने वालों में कुछ लोगों को गूगल का यह ऑफिस कल्चर काफी खास लगा.
हालांकि, सोशल मीडिया पर हर किसी ने हेमा की बात से सहमति नहीं जताई. कुछ लोगों ने कहा कि किसी कंपनी में काम करने का अनुभव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता. एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर नौकरी चली जाए, तो शायद यही अच्छा एहसास नहीं रहेगा. इस तरह की प्रतिक्रियाओं के जरिए लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि कंपनी का माहौल अच्छा होना एक बात है, लेकिन नौकरी की सिक्योरिटी और परिस्थितियां भी कर्मचारी के अनुभव को बदल सकती हैं. यह बात भी अहम है कि हेमा अपने पर्सनल अनुभव की बात कर रही हैं. जरूरी नहीं कि हर कर्मचारी का गूगल में अनुभव बिल्कुल ऐसा ही हो.
इस पूरे वीडियो में हेमा की बात का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि उन्होंने उन चीजों को महत्व दिया, जिन्हें अक्सर नौकरी के ऐड या सोशल मीडिया पोस्ट में पीछे छोड़ दिया जाता है. अच्छी सैलरी और Perks अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन रोज जिस टीम के साथ काम करना है, उसका व्यवहार भी नौकरी को बेहतर या खराब बना सकता है. अगर ऑफिस में लोग एक-दूसरे की मदद करें, अपनी जानकारी शेयर करें और किसी को पीछे छोड़ने के बजाय साथ लेकर चलें, तो काम का दबाव भी अलग तरह से महसूस होता है.
(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.)