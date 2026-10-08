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स्लीप पॉड्स और गेमिंग जोन भूल जाइए: गूगल में क्या है सबसे कीमती चीज? महिला ने दिया ऐसा जवाब, सब रह गए सन्न

गूगल जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में शानदार सैलरी, फ्री खाना, बड़ा ऑफिस और बेहतरीन सुविधाएं घूमने लगती हैं. लेकिन इंस्टाग्राम क्रिएटर हेमा के लिए इन सबसे ऊपर कुछ और है. उनका कहना है कि गूगल में काम करने की सबसे अच्छी बात वहां के लोग हैं. तेज दिमाग वाले इन लोगों के साथ काम करते हुए भी उन्हें कभी पीछे छूटने जैसा महसूस नहीं होता.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 08, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 07:20 AM IST
स्लीप पॉड्स और गेमिंग जोन भूल जाइए: गूगल में क्या है सबसे कीमती चीज? महिला ने दिया ऐसा जवाब, सब रह गए सन्न
Image Credit: Image credit: instagram/@with_hemaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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