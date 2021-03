Google कर बैठा बड़ी गलती, लोगों ने पूछा 'Unworried' का मतलब तो मिला ये जवाब

नई दिल्ली : गूगल (Google) एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जो अब लगभग हर किसी के जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक; कहीं जाने से लेकर वापस घर आने तक, आपकी सभी की जानकारी गूगल दे सकता है. इतना ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में गूगल (Google) ने अपनी जगह बना ली है. अब आलम यह हो गया है कि आपके व्यक्तिगत काम के लिए भी आपको गूगल का सहारा लेना पड़ जाता है. जहां एक ओर आपकी मदद के लिए काम आसान कर देता है तो कई बार आपके ही लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है.

अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल आपके लिए मुसीबत किस लिहाज से खड़ी कर सकता है. हम आपको एक उदाहरण के तौर पर विस्तृत रूप में बताते हैं. कुछ लोगों ने एक इंग्लिश वर्ड 'unworried' को हिंदी में खोजने की कोशिश की, लेकिन 'गूगल महाशय' ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन 'अविवाहित' (Unmarried) कर दिया. फिर क्या, इस हिंदी ट्रांसलेशन पर लोगों ने गूगल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर अकाउंट्स पर ट्वीट करने लगे.

गूगल की इस गलती का इतना बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा, यह खुद गूगल को भी नहीं उम्मीद थी. हालांकि, कुछ समय बाद गूगल ने इस गलती को सुधार ली. लेकिन यूजर्स ने मानों गूगल की गलतियों का पिटारा ही खोल दिया. अन्य यूजर्स unworried को मराठी और तमिल में भी ट्रांसलेट करने लगे और वहां पर भी इसका मतलब 'अविवाहित' (Unmarried) आने लगा.

Now google made correction to Hindi Translation, but still if you want to get the joy

just go for *"unworried in Marathi"* in Google search..

I am sharing my Own Screenshot

(Reason why I am always unworried, explained by Google)@ksinamdar ji@sumrag ji

pic.twitter.com/jTAmg9QUND

— DnyaNeshwar J Getkar - Optional (@DnyaNeshG) March 25, 2021