Google के नए AI ने हाथ से लिखा गणित का सवाल, तस्वीर देखते ही मिनटों में हल कर दिया! आपकी हैंडराइटिंग भी कर लेगा कॉपी?

AI Handwriting Feature Goes Viral: गूगल के 'नैनो बनाना प्रो' के एक नए डेमो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, खासकर एक वायरल पोस्ट के कारण जिसने यह दिखाया कि यह टूल हाथ से लिखे काम को कितनी सटीकता से पढ़ और दोबारा तैयार कर सकता है. एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई एक लोकप्रिय तस्वीर में AI को सिर्फ एक तस्वीर से हाथ से लिखे गणित के सवाल को हल करते दिखाया गया है.

यूजर्स को और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि टूल ने समाधान को यूजर की अपनी लिखावट (हैंडराइटिंग) की स्टाइल में ही तैयार किया. यह पोस्ट @immasiddx नाम के यूजर ने अपलोड किया, जिसमें कैप्शन था, "गूगल का नैनो बनाना प्रो अब तक का सबसे बेहतरीन इमेज जनरेशन AI है."

यूजर ने क्या बताया?

यूजर ने अपने शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया कि जब उन्होंने अपने नोट्स की एक झटपट तस्वीर अपलोड की, तो मॉडल ने तुरंत उनके हाथ से लिखे सवाल को हल कर दिया. उन्होंने कहा, "मैंने इसे एक सवाल की तस्वीर दी, और इसने उसे मेरी असली लिखावट में सही ढंग से हल कर दिया. छात्रों को यह बहुत पसंद आने वाला है." यह बताते हुए कि आउटपुट उनकी अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा बेहतर था. 21 नवंबर 2025 को पोस्ट किए गए इस क्लिप को अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसने जोरदार प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं.

Google’s Nano Banana Pro is by far the best image generation AI out there. I gave it a picture of a question and it solved it correctly in my actual handwriting. Students are going to love this. pic.twitter.com/GXd6PbZYxn — sid (@immasiddx) November 21, 2025

लोगों की चिंता क्या है?

कई एक्स यूजर्स इस सटीकता को देखकर दंग रह गए और कहा कि उन्होंने कभी किसी AI को इतनी सटीकता से हैंडराइटिंग संभालते हुए नहीं देखा. एक व्यक्ति ने लिखा, "अविश्वसनीय, और हम अभी भी AI की शुरुआत में ही हैं." दूसरे ने कहा, "हाथ से लिखना पहले 'मेहनत का प्रमाण' होता था. यह प्रयास का बायोमेट्रिक हस्ताक्षर था. अब, यह सिर्फ एक स्टाइल फिल्टर है. हमने केवल 'सोचने' को स्वचालित नहीं किया, हमने मानवीय अपूर्णता को भी स्वचालित कर दिया."

चिंताएं यहीं नहीं रुकीं

एक यूजर ने लिखा, "शिक्षा प्रणाली के सामने अब एक बड़ी चुनौती है." किसी और ने जोड़ा, "छात्र कुछ नहीं सीखेंगे और AI से ही अपना होमवर्क करवाएंगे." जबकि एक अन्य ने सवाल किया, "अगर इसने आपकी लिखावट भी कॉपी कर ली, तो आप घबरा क्यों नहीं रहे हैं?" मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद कई लोगों ने अभी भी इस तकनीक की प्रशंसा की और आउटपुट को अगले स्तर की तकनीक बताया.