Google Search 2025: भूकंप के डर से लेकर 'छावा' के क्रेज तक, 2025 में भारतीयों ने Google पर पागलों की तरह ढूंढी ये 5 चीजें!

Google Year in Search 2025 की लिस्ट ने सबको चौंका दिया है. जानिए इस साल भारतीयों ने 'Near Me' में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया. भूकंप के डर से लेकर 'छावा' फिल्म के क्रेज तक, टॉप 5 ट्रेंड्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:58 PM IST
Google Year in Search 2025: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और हर साल की तरह इस बार भी गूगल ने अपनी बहुप्रतीक्षित 'Year in Search 2025' की लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट महज कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह पूरे साल भारतीयों के मन में चल रही हलचल, डर, उत्सव और मनोरंजन का आईना है. गूगल ने 'Near Me' कैटेगरी के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे काफी दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले हैं. इस साल भारतीयों की प्राथमिकताएं सुरक्षा और सेहत से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र में नजर आईं. आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर 2025 में भारत क्या ढूंढ रहा था.

क्या 2025 में कुदरत के कहर ने लोगों को सबसे ज्यादा डराया?

इस साल की लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर जो कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है, वह है 'Earthquake near me'. यह ट्रेंड अपने आप में ही चिंताजनक है. साल 2025 में भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर उत्तर भारत में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. जब भी धरती हिली, लोगों ने सबसे पहले अपने फोन उठाए और गूगल पर यह चेक किया कि भूकंप का केंद्र कहां था और क्या उनके इलाके में खतरा है. यह सर्च ट्रेंड बताता है कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर लोगों में कितनी चिंता और सतर्कता थी. यह 'Survival Instinct' यानी जान बचाने की फिक्र को सबसे ऊपर दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

क्या जहरीली हवा ने भी लोगों को गूगल करने पर मजबूर किया?

भूकंप के बाद दूसरे नंबर पर जो सर्च ट्रेंड रहा, वह है 'Air Quality near me'. यह सर्च साफ तौर पर इशारा करता है कि पर्यावरण और प्रदूषण भारत के लिए 2025 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. अब लोग सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि यह भी चेक करते हैं कि जिस हवा में वे सांस ले रहे हैं, वह कितनी जहरीली है. मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, लोगों में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है. एक्यूआई (AQI) चेक करना अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, जो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर इसके होने की पुष्टि करता है.

त्योहारों के सीजन में भारतीयों ने क्या ढूंढा?

शुरुआती दो सर्च जहां डर और चिंता से जुड़े थे, वहीं तीसरा और चौथा नंबर भारतीयों की 'स्पिरिट' यानी जीने के जज्बे को दिखाता है. तीसरे नंबर पर 'Dandiya Night near me' और चौथे नंबर पर 'Durga Puja near me' का होना यह साबित करता है कि चाहे भूकंप आए या प्रदूषण बढ़े, भारतीय अपने त्योहारों को मनाना नहीं भूलते. नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान लोगों ने जमकर सेलिब्रेशन किया और अपने आस-पास के सबसे बेहतरीन पंडालों और इवेंट्स को गूगल पर तलाशा. यह ट्रेंड भारत की सांस्कृतिक विविधता और खुशी तलाशने की आदत को खूबसूरती से बयां करता है.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

किस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में मची सबसे ज्यादा होड़?

मनोरंजन के बिना भारतीयों का साल पूरा नहीं हो सकता. इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एक फिल्म ने अपनी जगह बनाई है 'Chhava Movie near me'. विक्की कौशल अभिनीत और लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित थी. 2025 में इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली. ऐतिहासिक कहानियों और सिनेमा के प्रति भारतीयों का प्रेम इस सर्च ट्रेंड के जरिए साफ झलक रहा है. लोगों ने थिएटर जाकर इस फिल्म को देखने के लिए अपने नजदीकी सिनेमाघरों को खूब सर्च किया.

आखिर ये सर्च ट्रेंड्स हमारे बारे में क्या बताते हैं?

कुल मिलाकर गूगल सर्च 2025 की यह 'Near Me' लिस्ट भारतीयों के जीवन का एक मिला-जुला रूप है. एक तरफ हम अपनी सुरक्षा (भूकंप) और सेहत (वायु गुणवत्ता) को लेकर चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी परंपराओं (डांडिया/दुर्गा पूजा) और मनोरंजन (छावा मूवी) को भी पूरी शिद्दत से जी रहे हैं. 2025 का साल भारत के लिए चुनौतियों और जश्न दोनों का संगम रहा है और गूगल की यह सर्च हिस्ट्री इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Google Year in Search 2025Google search

