Gorilla Emotional Video: गोरिल्ला का 'लव डोज'... इस शख्स पर हो गया फिदा, ब्रोमांस का वीडियो हो रहा वायरल

Emotional Viral Video: जानवरों में भी इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं. वो भी तब बेहद खुश हो जाते हैं जब उनके लिए कोई एक्सट्रा एफर्ट लगाता है. चूंकि वो बोल नहीं सकते ऐसे में वो अपनी हाव-भाव और जेस्चर से शुक्रिया अदा करते हैं इसके साथ जब कोई उनके लिए कुछ खास करता है तो वे भी खुशी जाहिर करते हैं. इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स और गोरिल्ला के बीच का प्यारा रिश्ता देखकर लोग इमोशनल हो गए हैं और इसे प्यार का सबसे सच्चा रूप बताया है.

गोरिल्ला को फल देने पहुंचा शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालाब जैसा इलाका है, जिसके किनारे घनी झाड़ियां हैं और वहीं कई गोरिल्ला बैठे हुए फल खा रहे हैं. तभी एक शख्स नहर में कमर तक पानी में उतरकर गोरिल्ला को फल देने जाता है. गोरिल्ला शख्स को देखकर उसकी ओर बढ़ता है और हाथ में पकड़ा फल ले लेता है. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि गोरिल्ला फल मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हुए शख्स को गले लगा लेता है. फल लेने के बाद गोरिल्ला शख्स को गले लगाता है. उसके हाव-भाव से साफ झलकता है कि वह बेहद खुश है. इस पल को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल पिघल गया. गोरिल्ला का यह व्यवहार दिखाता है कि जानवर भी इंसानों की तरह आभार प्रकट करना जानते हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर akashgalaxy_fan के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों इसे इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, “इसमें मनुष्यों से ज्यादा शिष्टाचार है.” दूसरे ने लिखा, “गले लगाने वाला पल दिल छू गया.” एक अन्य यूजर ने बताया कि यह शख्स बचपन से गोरिल्ला की देखभाल करता था और समय-समय पर उनसे मिलने आता है.