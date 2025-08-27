14 साल पहले जिसने बचाई थी जान, उसी की गोद में ली आखिरी सांस, गोरिल्ला का फोटो देख भावुक हो गए लोग
Advertisement
trendingNow12898760
Hindi Newsजरा हटके

14 साल पहले जिसने बचाई थी जान, उसी की गोद में ली आखिरी सांस, गोरिल्ला का फोटो देख भावुक हो गए लोग

Gorilla Ka Video: माउंटेन गोरिल्ला नदाकासी, जो 2019 में वायरल सेल्फी से मशहूर हुई थी, लंबी बीमारी के बाद 14 साल की उम्र में चल बसी. वह बचपन से ही रेंजर आंद्रे बाउमा की देखरेख में रही और उनके गोद में अंतिम सांस ली. उसकी विदाई की तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14 साल पहले जिसने बचाई थी जान, उसी की गोद में ली आखिरी सांस, गोरिल्ला का फोटो देख भावुक हो गए लोग

Gorilla Ka Video:  माउंटेन गोरिल्ला (mountain gorilla) के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, वही गोरिल्ला जो पार्क में रेंजर के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद दुनियाभर में बहुत पॉप्युलर हो गई थी. वो अब इस दुनिया में नहीं रही. 14 साल की इस गोरिल्ला की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई. उसकी मासूम तस्वीर ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी और उसकी विदाई ने उन्हें भावुक कर दिया है।

नदाकासी की तस्वीर साल 2019 में वायरल हुई थी, जब उसने अपने रेंजर के साथ खड़े होकर कैमरे में झांका था. यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुई और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. तस्वीर में दिख रही उसकी शरारत और मासूमियत ने लोगों को बेहद प्रभावित किया था.

ये भी पढ़ें; आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी; देना चाहता था सरप्राइज, चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ी लड़की 

Add Zee News as a Preferred Source

पार्क ने दी आधिकारिक जानकारी

वन अधिकारियों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए नदाकासी की मौत की जानकारी दी. बयान में लिखा गया, “यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि विरुंगा की प्यारी अनाथ माउंटेन गोरिल्ला नदाकासी अब हमारे बीच नहीं रही. वह एक दशक से ज्यादा समय से सेनक्वेवे केंद्र की देखरेख में थी.” तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, उन्होंने लिखा, “उसने हमें सिखाया कि जानवरों में भी प्यार और अपनापन इंसानों जैसा होता है.” 

 

बचपन में खो दी थी मां

नदाकासी केवल दो साल की थी, जब रेंजरों ने उसे उसकी मृत मां के शरीर पर लेटा पाया. वह इतनी कमजोर थी कि जंगल में जीवित नहीं रह सकती थी. इसलिए उसे अनाथ गोरिल्ला केंद्र लाया गया. तब से उसके केयरटेकर आंद्रे बाउमा ने उसकी देखभाल की और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया. नदाकासी ने अपने आखिरी पल भी बाउमा की बाहों में बिताए. पार्क प्रशासन ने उसकी एक फोटो भी साझा की, जिसमें वह बाउमा की गोद में सिर टिकाए आराम कर रही है. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

gorilla ka videogorilla ka emotional Video

Trending news

Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
;