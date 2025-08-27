14 साल पहले जिसने बचाई थी जान, उसी की गोद में ली आखिरी सांस, गोरिल्ला का फोटो देख भावुक हो गए लोग

Gorilla Ka Video: माउंटेन गोरिल्ला नदाकासी, जो 2019 में वायरल सेल्फी से मशहूर हुई थी, लंबी बीमारी के बाद 14 साल की उम्र में चल बसी. वह बचपन से ही रेंजर आंद्रे बाउमा की देखरेख में रही और उनके गोद में अंतिम सांस ली. उसकी विदाई की तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया.
Trending Photos
Gorilla Ka Video: माउंटेन गोरिल्ला (mountain gorilla) के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, वही गोरिल्ला जो पार्क में रेंजर के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद दुनियाभर में बहुत पॉप्युलर हो गई थी. वो अब इस दुनिया में नहीं रही. 14 साल की इस गोरिल्ला की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई. उसकी मासूम तस्वीर ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी और उसकी विदाई ने उन्हें भावुक कर दिया है।
नदाकासी की तस्वीर साल 2019 में वायरल हुई थी, जब उसने अपने रेंजर के साथ खड़े होकर कैमरे में झांका था. यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुई और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. तस्वीर में दिख रही उसकी शरारत और मासूमियत ने लोगों को बेहद प्रभावित किया था.
ये भी पढ़ें; आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी; देना चाहता था सरप्राइज, चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ी लड़की
पार्क ने दी आधिकारिक जानकारी
वन अधिकारियों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए नदाकासी की मौत की जानकारी दी. बयान में लिखा गया, “यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि विरुंगा की प्यारी अनाथ माउंटेन गोरिल्ला नदाकासी अब हमारे बीच नहीं रही. वह एक दशक से ज्यादा समय से सेनक्वेवे केंद्र की देखरेख में थी.” तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, उन्होंने लिखा, “उसने हमें सिखाया कि जानवरों में भी प्यार और अपनापन इंसानों जैसा होता है.”
बचपन में खो दी थी मां
नदाकासी केवल दो साल की थी, जब रेंजरों ने उसे उसकी मृत मां के शरीर पर लेटा पाया. वह इतनी कमजोर थी कि जंगल में जीवित नहीं रह सकती थी. इसलिए उसे अनाथ गोरिल्ला केंद्र लाया गया. तब से उसके केयरटेकर आंद्रे बाउमा ने उसकी देखभाल की और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया. नदाकासी ने अपने आखिरी पल भी बाउमा की बाहों में बिताए. पार्क प्रशासन ने उसकी एक फोटो भी साझा की, जिसमें वह बाउमा की गोद में सिर टिकाए आराम कर रही है. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया.