गोरिल्ला ने दिखाया ऐसा प्यार कि इंसान भी शरमा जाए, मां को बच्चा लौटाकर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल गया है. वीडियो में इंसान और जानवर के बीच एक अनोखा और भावुक रिश्ता देखने को मिलता है. यह वीडियो एक चिड़ियाघर का है, जहां एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ घूमने आई थी.

महिला ने कुछ पल के लिए बच्चे को छोड़ा

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने नन्हे से बच्चे के साथ गोरिल्ला के बाड़े के पास खड़ी होती है. वह शायद फोटो लेने या कुछ और काम के लिए अपने बच्चे को बाड़े की रेलिंग के पास थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देती है. उस समय गोरिल्ला थोड़ी दूर बैठा होता है और अचानक उसकी नजर बच्चे पर पड़ती है. इसके बाद गोरिल्ला धीरे-धीरे बच्चे की ओर बढ़ता है. वहां मौजूद लोग एक पल के लिए घबरा जाते हैं क्योंकि गोरिल्ला एक ताकतवर जानवर है और उसका बच्चे के पास जाना किसी को भी डरा सकता है. लेकिन इसके बाद जो होता है, वो सबकी सोच से परे था.

मां को बच्चा लौटाकर जीता सबका दिल

इसके बाद गोरिल्ला बच्चे के पास पहुंचकर पहले उसे ध्यान से देखता है, फिर अपने बड़े-बड़े हाथों से बहुत ही कोमलता से बच्चे को उठाता है. ऐसा लगता है मानो उसे इस नन्हीं जान की नाज़ुकता का पूरा एहसास हो. फिर गोरिल्ला बच्चे को उठाकर महिला की ओर बढ़ता है और उसे मां की गोद में बहुत आराम से सौंप देता है. महिला पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर हंसते हुए अपने बच्चे को गोद में लेती है और गोरिल्ला की ओर हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करती है.

सोशल मीडिया पर भावुक हो गए लोग

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर elwoodshouse नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर कमेंट सेक्शन में लोग गोरिल्ला की समझदारी, संवेदनशीलता और इंसानियत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "कभी-कभी जानवर भी इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं." दूसरे ने लिखा, "गोरिल्ला का दिल इंसानों से बड़ा निकला."