जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

Quits Government Job: दिल्ली की 29 साल की वाणी ने वो कदम उठा लिया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते. उन्होंने बैंक की सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दी. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई उनकी इस जर्नी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन इसके साथ ही समाज और जेंडर रोल्स पर एक नई बहस भी शुरू हो गई.

वाणी ने आखिर क्यों छोड़ी बैंक की नौकरी?

वाणी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में प्रोबेशनरी ऑफिसर थीं. उन्होंने 2022 में आईबीपीएस एग्जाम क्लियर करके ये नौकरी पाई थी और मेरठ में स्केल वन ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग मिली थी. सुनने में यह सब किसी सपनों की नौकरी जैसा लगता है, लेकिन असलियत अलग थी. वाणी बताती हैं, “पहले मैं खुशमिजाज इंसान थी लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं चिड़चिड़ी और उदास रहने लगी. यह समझना जरूरी था कि पैसे से ज्यादा अहमियत मानसिक शांति की है.”

क्या यह फैसला दूसरों के लिए भी सबक है?

वाणी ने साफ किया कि यह उनकी निजी चॉइस थी और उनका इरादा दूसरों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करना नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है. एक ऐसी जगह से निकलने की आजादी जहां आप फिट नहीं बैठते, किसी भी पछतावे से कहीं बड़ी खुशी देती है.”

जेंडर को लेकर क्यों छिड़ी बहस?

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वाणी की हिम्मत की सराहना की, लेकिन कुछ ने इसे जेंडर से जोड़ दिया. एक वीडियो में उनके पार्टनर के साथ दिखने पर कुछ यूजर्स ने कहा कि शादी के बाद उनका खर्च पति उठाएगा, जबकि पुरुषों के पास नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं होता. एक शख्स ने लिखा, “मैं 15 साल से बैंक में हूं, रोज लगता है नौकरी छोड़ दूं लेकिन जिम्मेदारियां रोक देती हैं. औरतों के पास यह ऑप्शन होता है, मर्दों के पास नहीं.”

सपोर्ट और तारीफ भी मिली

बहुत से लोगों ने वाणी के इस कदम की जमकर तारीफ की. किसी ने कहा कि यह सामाजिक नियमों को तोड़ने जैसा है तो किसी ने लिखा कि यह फैसले की मजबूती और आत्मविश्वास दिखाता है. एक यूजर ने कमेंट किया, “पैसे से ऊपर मानसिक शांति चुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए.”

वाणी ने एक और वीडियो में बताया कि उन्होंने बिना किसी प्लान बी के नौकरी छोड़ी, लेकिन परिवार और फॉलोअर्स से सपोर्ट मांगा. उन्होंने कहा कि लोग आसानी से जज करते हैं, लेकिन असली सच्चाई तब समझ आती है जब आप खुद उस स्थिति में हों. वाणी मानती हैं कि नौकरी ने उन्हें बहुत कुछ दिया लेकिन वे उसका हिस्सा बनने के लिए बनी ही नहीं थीं. उनका संदेश साफ था, “तनाव भरी नौकरियों को ग्लोरिफाई करना बंद करो, क्योंकि असली जीत है मानसिक शांति.”