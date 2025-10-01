Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल

Psychologist Viral Video: भारत में सरकारी नौकरियों को करियर का अंतिम लक्ष्य मानकर युवाओं को इसमें जाने के लिए प्रेरित किया जाता है. युवाओं को सरकारी नौकरी की स्थिरता, लाभ और प्रतिष्ठा सब एक साथ दिखाई जाती है हालांकि, परामर्श मनोवैज्ञानिक एकात्म्या के एक हालिया वीडियो ने अपनी सहज और भावुक गवाही से इस भ्रम को तोड़ते हुए ऑनलाइन एक तीखी बहस छेड़ दी है. जानकारी के अनुसार, परामर्श मनोवैज्ञानिक एकात्म्या एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में रो पड़ीं जब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहर बताया. मनोवैज्ञानिक एकात्म्या को वायरल हो रहे इंस्टाग्राम वीडियो में फूट-फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है...

सरकारी नौकरी के पीछे छिपा है एक जहरीला माहौल

बता दें, एक परामर्श मनोवैज्ञानिक एकात्म्या ने अपने सरकारी नौकरी के अनुभव के बारे में एक भावुक वीडियो साझा किया है. एकात्म्या ने सरकारी व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की चमक-दमक के पीछे एक जहरीला माहौल छिपा है जिसने उन्हें बहुत बुरी तरह से थका दिया है. एकात्म्या ने आरोप लगाया कि सरकारी सेटअप में कार्य संस्कृति बहुत खराब है और कर्मचारियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ है और उन्हें अपने काम के लिए कोई गुंजाइश नहीं दी जाती है. एकात्म्या ने दावा किया कि सरकारी कार्यालयों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. एकात्म्या ने कहा कि हम जहां काम करते है वहां पर टूटे हुए दरवाजे है. काम न करने वाली कंप्यूटर लैब और खाने पीने के लिए कोई कैंटीन भी नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है और उन्हें अपने काम से कोई संतुष्टि नहीं मिलती है. जानकारी के अनुसार, जहां कुछ लोगों ने एकात्म्या के साहस और आवाज उठाने की हिम्मत की सराहना की वहीं कई लोगों ने एकात्म्या की बातों को पसंद किया और कहा कि सरकारी नौकरी की वास्तविकता बहुत अलग है. कुछ लोगों ने बताया कि लालफीताशाही, उपेक्षा जैसी व्यवस्थागत समस्याएं भारत के सरकारी कार्यालयों में आसानी से देखने को मिल जाती है.

यूजर्स ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा कि मैंने 5 महीने पहले ज्वाइन किया था और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. यह वह जीवन नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी. एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा कि मेरी बहन निजी स्कूल में है. काम के बोझ, तनाव और बुनियादी सुविधाओं व वेतन के अभाव में वह बहुत परेशान है. तीसरे यूजर ने लिखा कि मैं केरल में एक सरकारी कर्मचारी हूं... मुझे अपनी नौकरी, अपने सहकर्मियों और अपने बच्चों से प्यार है... शायद यही वह जगह है जहां आप हैं... अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या आप स्थानांतरण नहीं ले सकते? गर्व करें कि आपने सरकारी क्षेत्र में जगह बनाई है.

चौथे यूजर ने लिखा कि आपको और शक्ति मिले! लोग सरकारी स्कूलों की हकीकत कम ही देखते हैं. शिक्षकों पर हद से ज्यादा बोझ है. पढ़ाने के साथ-साथ, उनसे क्लर्क और तकनीकी काम भी संभालने की उम्मीद की जाती है. सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक की भूमिका कक्षा से कहीं आगे तक फैली होती है. उनसे जल निकासी की समस्याओं को ठीक करने से लेकर उन बेढंगी सरकारी वेबसाइटों पर रिजल्ट अपलोड करने तक, हर काम करवाया जाता है, जो कई बार कोशिश करने के बाद भी ठीक से काम नहीं करतीं. मेरी मां एक प्राथमिक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं और मैं हर दिन उनके सामने आने वाली चुनौतियों को देखता हूं, जबकि वह असल में बस पढ़ाना और युवा दिमागों को आकार देना चाहती हैं. पांचवें उपयोगकर्ता ने लिखा कि यही कारण है कि मेरी मां स्कूल से आने पर हमेशा थकी रहती हैं, बचपन से ही मैंने देखा है कि स्कूल के बाद उनमें ऊर्जा नहीं रहती है.