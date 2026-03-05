Advertisement
लो भइया! गधा पालो और सरकार से लो 50 लाख रुपये, जानें किसे और कैसे मिलेंगे ये पैसे?

लो भइया! गधा पालो और सरकार से लो 50 लाख रुपये, जानें किसे और कैसे मिलेंगे ये पैसे?

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत गधे, घोड़े और ऊंट पालन के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. जानिए कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:43 AM IST
लो भइया! गधा पालो और सरकार से लो 50 लाख रुपये, जानें किसे और कैसे मिलेंगे ये पैसे?

केंद्र सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गधे, घोड़े और ऊंट पालन करने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य इन पशुओं की घटती संख्या को रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश में गधों की संख्या तेजी से कम हुई है. साल 2019 की पशुधन जनगणना के मुताबिक, देश में केवल करीब 1.23 लाख गधे ही बचे हैं. यह संख्या 2012 की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है. इसी कारण सरकार अब इनके संरक्षण और पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है.

इस योजना का असली उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाया जाता है. इसका मकसद देशी नस्ल के गधे, घोड़े और ऊंट की संख्या बढ़ाना है. इसके साथ ही पशुपालन से जुड़े लोगों को रोजगार देना, दूध, मांस, ऊन और चारे के उत्पादन को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है. खास तौर पर असंगठित पशुपालन क्षेत्र को संगठित बनाना भी इस योजना का अहम हिस्सा है.

किसे मिल सकती है 50 लाख तक की सब्सिडी?

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त दायित्व समूह और किसान कंपनियां उठा सकती हैं. प्रोजेक्ट लागत का करीब 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है. वहीं राज्य सरकारों को प्रजनन केंद्र और ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये तक की मदद मिल सकती है.

गधा, घोड़ा और ऊंट पालन के लिए क्या शर्तें हैं?

गधा पालन के लिए कम से कम 50 मादा और 5 नर गधों की यूनिट बनानी होगी, जिस पर 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. घोड़े के लिए 10 मादा और 2 नर की यूनिट जरूरी है. वहीं ऊंट पालन में यूनिट के आकार के अनुसार 3 लाख से 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है. यह पैसा दो किस्तों में दिया जाता है. इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. इच्छुक लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पहले बैंक से लोन लेना होता है और उसके बाद सरकार की ओर से सब्सिडी सीधे लाभार्थी को दी जाती है. इस प्रोजेक्ट में पशुओं की खरीद, शेड निर्माण, बीमा और चारा उत्पादन जैसे खर्च शामिल होते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. इससे न केवल पशुपालन बढ़ेगा बल्कि गधों के दूध जैसे नए उत्पादों को भी बाजार मिल सकता है. आधुनिक मशीनों के आने से पारंपरिक काम कम हुए हैं, ऐसे में यह योजना किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोल सकती है.

Alkesh Kushwaha

