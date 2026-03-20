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सरकारी दफ्तर का ये वीडियो देख खौल जाएगा आपका खून, सामने लगी है लंबी लाइन और साहब कर रहे हैं Video Call

Government Officer Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसे सरकारी अधिकारी बताया जा रहा है, अपने काम के समय में वीडियो कॉल पर व्यस्त नजर आता है. यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:05 AM IST
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सरकारी दफ्तर का ये वीडियो देख खौल जाएगा आपका खून, सामने लगी है लंबी लाइन और साहब कर रहे हैं Video Call

Government Officer On Video Call: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसे सरकारी अधिकारी बताया जा रहा है, अपने काम के समय में वीडियो कॉल पर व्यस्त नजर आता है. यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि उसके आसपास खड़े लोग किसी काम के लिए इंतजार करते दिखाई देते हैं. इस घटना ने सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या लाइन में खड़े लोगों को किया गया नजरअंदाज?

वीडियो की शुरुआत में वह व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है और मोबाइल फोन पर मुस्कुराते हुए बात कर रहा होता है. वह पूरी तरह से कॉल में व्यस्त लगता है और उसे आसपास के माहौल की कोई चिंता नहीं दिखती. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, कैमरा थोड़ा घूमता है और पास में खड़े कई लोग दिखाई देते हैं, जो शायद अपने काम के लिए लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं.

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लोगों का कहना है कि इतनी लंबी लाइन के बावजूद अधिकारी का इस तरह फोन पर व्यस्त रहना अनुशासन की कमी को दर्शाता है. वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में भी इसे शर्मनाक व्यवहार बताया गया और कहा गया कि यह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है. इसने यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए.

 

 

क्या यह वीडियो पुराना है?

कुछ यूजर्स ने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश भी की. ग्रोक द्वारा क्रॉस वेरीफिकेशन के बाद जानकारी दी गई कि यह कोई पुराना वीडियो नहीं है बल्कि हाल ही में वायरल हुआ क्लिप है. इसमें व्यक्ति एक सरकारी दफ्तर जैसे माहौल में बैठा नजर आता है, जहां फाइलें भी दिख रही हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. जी न्यूज इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

 

 

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क्या सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जायज

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या आम जनता को इस तरह नजरअंदाज किया जाना सही है. एक यूजर ने लिखा कि क्या अधिकारी जनता को गुलाम समझते हैं, जबकि दूसरे ने सुझाव दिया कि काम के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए. इस घटना के बाद कई लोगों ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाली छूट और लापरवाही पर भी सवाल उठाए.

एक यूजर ने लिखा कि शायद यही वजह है कि लोग सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं, जहां इस तरह की आजादी मिलती है. यह वीडियो अब केवल एक क्लिप नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर एक बड़ी बहस का कारण बन गया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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