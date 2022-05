Viral Video: खाने के प्लेट की खातिर आपस में भिड़ गए सरकारी स्कूल टीचर और प्रिंसिपल, फ्री का खाना पड़ा महंगा

Government School Teacher Principal Clash Video: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लुधियाना के एक आलीशान रिसॉर्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में शिक्षकों की एक बैठक हुई. बैठक के बाद लंच के लिए प्लेट लेने के लिए सरकारी स्कूल (Government School) के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 2,600 से अधिक स्कूल प्रमुखों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई थी. उनके परिवहन के लिए विभाग ने 57 वातानुकूलित बसों की व्यवस्था की थी. शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि बैठक नीति बनाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों के सुझावों को सुनने के लिए बुलाई गई है. बैठक के बाद शिक्षक दोपहर के भोजन के लिए एक प्लेट हथियाने के लिए हंगामा करते हुए कैमरे में कैद हुए.

देखें वीडियो-

Lunch Scenes of Principals & Teachers after meeting with CM & Education Minister in Ludhiana pic.twitter.com/utJEesjGRP

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) May 10, 2022