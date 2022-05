Government School Teacher: ये हैं सरकारी स्कूल की स्टाइलिश टीचर, इनसे पढ़ने के लिए बच्चे नहीं लेते एक भी दिन की छुट्टी!

Government School Teacher Manu Gulati: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक सरकारी स्कूल की टीचर (Government School Teacher) काफी वायरल हो रही हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था, जिसमें वह एक स्टूडेंट के साथ हरियाणवी गाने पर डांस कर रही हैं. उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि बच्चे एक भी दिन की छुट्टी लेना नहीं चाहते. टीचर पढ़ाई के साथ-साथ डांस जैसी एक्टिविटी करती हैं, जिससे स्टूडेंट्स रोजाना स्कूल आना पसंद करते हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं सरकारी स्कूल की स्टाइलिश टीचर मनु गुलाटी (Manu Gulati).

सरकारी टीचर मनु गुलाटी (Manu Gulati) न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती हैं, बल्कि बच्चों संग एन्जॉय करना भी पसंद करती हैं. वह पढ़ाई के लिए अलग और नए तौर-तरीकों पर फोकस करती हैं. वह बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, डांस जैसी एक्टिविटी करवाती हैं.

इस सरकारी स्कूल में बच्चों की फेवरेट टीचर बन चुकीं मनु गुलाटी (Manu Gulati) को लोग सोशल मीडिया पर भी फॉलो करने लगे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2020 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलनिया ट्रंप ने भारत का दौरा किया था तो वह दिल्ली की इस सरकारी स्कूल में विजिट किया था. एक साल बाद मेलिनिया ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सरकारी टीचर मनु गुलाटी को टैग करते हुए लिखा था कि मनु गुलाटी प्लीज आप दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चों और फैकेल्टी को मेरा प्यार दीजिएगा.

Remembering my time visiting the Sarvodaya School last year. @ManuGulati11 please send my love and best wishes to the #DelhiGovtSchool students and faculty. https://t.co/FCXHG3QJIZ

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 25, 2021