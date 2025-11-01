Advertisement
20 साल बाद बनकर तैयार हुआ दुनिया का 'आठवां अजूबा'; मुस्लिम देश ने बनाया इतिहास, देखकर आप भी कहेंगे वाह!

काहिरा के पास बना 1 अरब डॉलर का ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम 20 साल में तैयार हुआ है. इसे “गीजा का चौथा पिरामिड” कहा जा रहा है. इसमें फिरौन रामेसेस की मूर्ति, तूतनखामन का खजाना और 1 लाख से अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:27 AM IST
20 साल बाद बनकर तैयार हुआ दुनिया का 'आठवां अजूबा'; मुस्लिम देश ने बनाया इतिहास, देखकर आप भी कहेंगे वाह!

मिस्र एक बार फिर अपनी प्राचीन सभ्यता से दुनिया को चकित करने के लिए तैयार है. काहिरा के बाहर, गीजा के मशहूर पिरामिडों के पास एक नया भव्य संग्रहालय तैयार हुआ है, जिसे “ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम (GEM)” नाम दिया गया है. इसे आधुनिक युग का सबसे भव्य सांस्कृतिक केंद्र बताया जा रहा है. यह जगह अब सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि मिस्र की हजारों साल पुरानी धरोहर को देखने का केंद्र बन गई है. कहा जा रहा है कि यह संग्रहालय खुद में गीजा का चौथा पिरामिड बनकर उभरा है.

1 लाख से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां होंगी प्रदर्शित

ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम को 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है, जो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी सांस्कृतिक इमारत बनाता है. यहां मिस्र के 30 राजवंशों से जुड़ी लगभग 1 लाख प्राचीन कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी. इन वस्तुओं में मूर्तियां, आभूषण, ताबूत और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं. मिस्र के अधिकारी इसे न केवल संग्रहालय बल्कि इतिहास का जिंदा दस्तावेज बता रहे हैं, जहां आने वाले दर्शक 5,000 साल पुरानी सभ्यता को करीब से महसूस कर सकेंगे.

20 साल में पूरा हुआ 1 अरब डॉलर का सपना

इस संग्रहालय का निर्माण एक बेहद लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर रहा. 1 अरब डॉलर की लागत से बने इस भव्य प्रोजेक्ट को तैयार करने में 20 साल से अधिक समय लगा है. अब यह मिस्र की आधुनिक पहचान बन चुका है. अनुमान है कि हर साल यहां 50 लाख से ज्यादा पर्यटक आएंगे. संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर रामेसेस द ग्रेट की 11 मीटर ऊंची ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई गई है, जो हर आने वाले का स्वागत करती है. यह वही फिरौन हैं जिन्हें मिस्र के इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है.

तूतनखामन का खजाना बनेगा मुख्य आकर्षण

संग्रहालय की सबसे खास गैलरी राजा तूतनखामन को समर्पित है जो मिस्र के सबसे प्रसिद्ध बालक राजा थे. यहां उनके संग्रह की 5000 से अधिक कलाकृतियां रखी गई हैं, जिनमें सोने का ताबूत और मुखौटा सबसे आकर्षक हैं. शोध से पता चला कि उनकी मौत 19 वर्ष की आयु में मलेरिया और हड्डी की बीमारी के कारण हुई थी. अब उनकी विरासत इस संग्रहालय में आने वाले लाखों लोगों को मिस्र की प्राचीन समृद्धि की याद दिलाएगी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

grand egyptian museum tutankhamun

