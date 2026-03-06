दादी के मुंह से जबड़ा उखाड़ लाई पोती! डेंटिस्ट बनी मासूम के साथ हो गया क्यूट प्रैंक

Viral Video: बच्चे अक्सर दादा-दादी के साथ हंसी-मजाक करते नजर आते हैं. कहते हैं 'दादा-दादी किसी भी बच्चे के पहले दोस्त होते हैं और पोता-पोती आखिरी दोस्त होते हैं.' पोता-पोती दादा-दादी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होते हैं. दादी पोती की जोड़ी भी कमाल की होती है. आमतौर पर बेटियां बेटों से ज्यादा चनचल नजर आती हैं. मासूम बच्चियां काफी नटखट होती हैं. ऐसे में दादी-पोती के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं.

दादी पोती का ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. जहां पोती हाथ में प्लास लेकर डेंटिस्ट बन रही है और दादी के मुंह से दांत निकालने की कोशिश कर रही है. इस दौरान दादी ने भी पोती के साथ ऐसा प्रैंक कर दिया कि वो मासूम खुद ही डर गई.

जबड़ा देख डर गई मासूम

वायरल वीडियो में पोती के हाथ में एक छोटा-सा प्लास नजर आता है. जिससे वो दादी के मुंह से दांत निकाल रही है. इस दौरान दादी ने भी पोती के साथ मजाक करते हुए अपना जबड़ा मुंह से निकाल दिया. दरअसल, दादी के मुंह में नकली जबड़ा(Dentures) लगा है. जिसके बारे में पोती को कोई जानकारी नहीं है. मासूम मुंह से निकले दांत देखकर खुद ही डर गई. पोती का ये मासूम रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स फनी रिएक्शन दे रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @cute_sangwan.saanvi नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'डॉक्टर साहब को खुद हार्ट अटैक आ गया.' दूसरे यूजर ने कहा, 'ये क्या हुआ, अब डॉक्टर का इलाज कौन करेगा?'

