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'जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता'... पोते को विदा करते दादा की आंखों में छलक आए आंसू, Video Viral

घर से दूर जा रहे पोते को विदा करने का एक छोटा-सा पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है. वायरल वीडियो में दादा अपने पोते के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते नजर आते हैं और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहते हैं. उनकी आवाज में पोते की चिंता और चेहरे पर बिछड़ने की उदासी साफ दिखाई देती है. वीडियो देखकर कई लोगों को अपने दादा-दादी की याद आ गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 29, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:09 AM IST
'जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता'... पोते को विदा करते दादा की आंखों में छलक आए आंसू, Video Viral
Image Credit: दादा पोता का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल | Image credit: instagram/@dada_dhanraj1933

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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