'जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता'... पोते को विदा करते दादा की आंखों में छलक आए आंसू, Video Viral

घर से कोई अपना दूर जाए तो विदाई के वक्त अक्सर माहौल थोड़ा भारी हो जाता है. खासकर तब, जब जाने वाला कोई ऐसा हो, जिसके साथ घर के बुजुर्गों की रोज की जिंदगी जुड़ी हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही पल दिखाता है, जहां एक दादा अपने पोते के घर से दूर जाने की बात से भावुक नजर आ रहे हैं.
वीडियो में पोता कहीं जाने की तैयारी करता दिखाई देता है. उसके पास बैठे दादा उसे बड़े ध्यान से देखते हैं. चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश है, लेकिन आंखों और आवाज से उनकी बेचैनी छिप नहीं पाती. पोते के जाने की बात शायद उन्हें अंदर तक परेशान कर रही है.
वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा वह है, जब दादा अपने पोते के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं है और न ही इसमें कोई बड़ी बात होती दिखाई देती है. बस दादा का अपने पोते को देखते रहना और उसे अपने पास रखने की इच्छा इस पूरे पल को खास बना देती है. इसके बाद दादा पोते से कहते सुनाई देते हैं, 'तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, जल्दी आ जाना.' इतनी-सी बात में उनका पूरा प्यार और चिंता दिखाई देती है. पोते के लिए यह शायद घर से निकलते वक्त कही गई एक सामान्य बात हो, लेकिन कैमरे में कैद यह पल अब हजारों लोगों को भावुक कर रहा है.
दादा सिर्फ पोते के जाने से दुखी नहीं दिखते, बल्कि उसकी चिंता भी करते नजर आते हैं. वह उसे आजकल के समय को लेकर सावधान रहने और जल्दी घर लौट आने की बात कहते हैं. बुजुर्गों की यही आदत अक्सर घर में देखने को मिलती है. बच्चा बड़ा हो जाए, नौकरी करने लगे या अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाए, उनके लिए वह बच्चा ही रहता है. बाहर जाते समय रास्ते की चिंता, समय पर पहुंचने की चिंता और फिर घर वापस आने का इंतजार, ये सब उनके प्यार का ही हिस्सा होता है.
आज के समय में बच्चों का पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना आम बात है. बेहतर मौके की तलाश में कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई और कोई देश के दूसरे हिस्से में. कई बार काम के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़ता है. लेकिन जिस घर में कोई बच्चा रोज दिखाई देता हो, वहां उसके अचानक दूर चले जाने से खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है. खासकर दादा-दादी के लिए यह दूरी ज्यादा महसूस हो सकती है. पोते-पोतियों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ परिवार का रिश्ता नहीं होता, उसमें दोस्ती, लाड़ और रोजमर्रा की छोटी-छोटी यादें भी शामिल होती हैं.
घर से निकलने वाला इंसान अपने काम और नई जिंदगी में व्यस्त हो जाता है. शुरुआत में फोन और वीडियो कॉल लगातार होते हैं, फिर धीरे-धीरे जिंदगी की भागदौड़ बढ़ती जाती है. लेकिन घर में बैठे बुजुर्गों का इंतजार अक्सर वहीं रहता है. किसी का फोन आने पर चेहरे पर खुशी आ जाना, वीडियो कॉल पर बार-बार हाल पूछना और हर बातचीत के आखिर में यही कहना कि जल्दी घर आ जाना, इन छोटी बातों में बहुत गहरा अपनापन छिपा होता है. वायरल वीडियो में दादा की बातें भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती हैं.
इस वीडियो को देखने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स ने माना कि उन्हें अपने दादा-दादी या घर के बुजुर्गों की याद आ गई. किसी ने अपने बचपन के दिन याद किए तो किसी को घर से निकलते समय बुजुर्गों की कही बातें याद आ गईं. दरअसल, दादा-दादी का प्यार अक्सर बहुत साधारण तरीकों से सामने आता है. वे लंबी-लंबी बातें नहीं करते. कभी खाने के लिए पूछते हैं, कभी रास्ते के लिए समझाते हैं और कभी बिना वजह पास बुलाकर बैठा लेते हैं. लेकिन जब वही इंसान घर से दूर जाता है, तब इन छोटी-छोटी बातों की कीमत समझ आती है.
वीडियो में दादा के चेहरे के भाव शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात हैं. वह पोते को रोकते नहीं दिखते, बल्कि बस इतना चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे और जल्दी वापस घर आ जाए. उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं है. बस एक बुजुर्ग की वही चिंता है, जो अपने बच्चे को दूर जाते देखकर मन में उठती है. शायद यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग खुद को इस पल से जोड़ पा रहे हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.