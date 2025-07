फिल्मों के शौकीन दादाजी ने देखीं 470 फिल्में,  फिर बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 52 साल बाद भी है कायम

Viral News: लोगों के शौक कितने अनोखे होते हैं, इसका एक शानदार उदाहरण सोशल मीडिया पर देखने को मिला है. किसी को पुराने सिक्के जमा करने का शौक होता है, तो किसी को अलग-अलग भाषाओं की फिल्में देखने का. लेकिन इस बार जिस शौक की चर्चा हो रही है, वो वाकई दिल छू लेने वाला है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ट्विटर यूजर अक्षय ने अपने दादाजी की एक डायरी की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके दादाजी ने अपने फिल्मी शौक का एक अनोखा रिकॉर्ड संभालकर रखा था. अक्षय के दादाजी को फिल्में देखने का बेहद शौक था. खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ फिल्में देखीं ही नहीं, बल्कि वो कब, कहां और कौन सी फिल्म देखी. सब कुछ एक रजिस्टर में लिखकर रखा.

Long long ago, my grandfather has created his own version of Letterboxd to keep record of the movies he had watched. I’m awestruck by the fact that he’s watched Hitchcock and James Bond films in theatres. pic.twitter.com/uiVhk7RqOY — Agent Jimikki (@jimikkijackson) February 25, 2023

दादाजी ने देखीं 470 फिल्में

अक्षय ने बताया कि उनके दादाजी ने थिएटर और घर में देखी गई हर फिल्म की एंट्री की. तारीख, फिल्म का नाम, देखने का समय. सब कुछ बड़े प्यार से नोट किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "काफी समय पहले मेरे दादाजी ने लेटरबॉक्स्ड का अपना वर्जन बना लिया था. मुझे खुशी है कि उन्होंने हिचकॉक और जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में भी थिएटर में देखीं."

This is insane. Apparently, Anbe Vaa (1966) was inspired from Come September (1961) and my grandfather had watched both the films in theatres. https://t.co/jiICmE8aRq pic.twitter.com/s2legfU7yl February 25, 2023

क्या है लेटरबॉक्स्ड?

यह सिनेमा प्रेमियों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां लोग फिल्में देखकर अपने रिव्यू, रेटिंग्स और पसंद-नापसंद शेयर करते हैं. लेकिन अक्षय के दादाजी ने ये सब उस दौर में किया जब इंटरनेट भी नहीं था. इसके बाद अक्षय ने बताया कि उनके दादाजी ने कुल 470 फिल्मों का रिकॉर्ड अपनी डायरी में रखा है. इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया देने लगे. किसी ने लिखा, "ये वाकई सच्चे सिनेमा प्रेमी की निशानी है." तो किसी ने लिखा, "इस डायरी को संभालकर रखिए, ये इतिहास है."

The second james bond movie that had actually come out, this is amazing. How many movies has he recorded in that book? February 25, 2023

किसी ने लिखा कि ये वाकई कमाल का है. पुराने जमाने की याद आ गई.' कुल मिलाकर लोगों को तो ये डायरी पसंद आई है.