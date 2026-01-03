शहर में गुम हो गए थे बुजुर्ग, ये करते हुए मिले दादा जी; वायरल हो गया मजेदार किस्सा

Viral Video: आपने ज्यादातर बच्चों के गुम होने की खबरें सुनी होंगी, बच्चे मासूम होते हैं अच्छा बुरा नहीं जानते या कुछ नया देखने के चक्कर में माता पिता से बिछड़ जाते हैं. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसा ज्यादा होता है. लेकिन इस बार एक दादा जी खो गए और उनकी फैमिली पूरी रात उनको ढूंढती रही और जब दादा जी मिले तो ऐसी कहानी सामने आई जिसे जानकर आप अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने दादा जी के गुम होने की कहानी बताती है. महिला कहती है कि 1 जनवरी को उनके दादा जी गुम हो गए और फैमिली उनको ढूंढती रही. महिला ने बताया कि जैसे ही फैमिली को इस बात का पता चला कि दादा जी गुम हो गए तो सब लोग परेशान हो गए. शहर के सीसीटीवी खंगाले सड़कों पर रात को ढूंढा लेकिन दादा नहीं मिले. शहर में लगे सीसीटीवी की फुटेज में तो दिखाई दे रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि दादा आखिर गए तो गए कहां. इसके बाद दादा कहां मिले उसकी वीडियो दिखाती है.

कैसे मिले दादा जी?

फैमिली के लोग अपने दादा जी को गाड़ी से ढूंढ़ रहे थे, तब दादा जी सड़क किनारे नजर आते हैं. दादा जी सड़क पर बुजुर्गों के साथ सेक रहे थे. इसके बाद गाड़ी से उतरकर एक शख्स दादा जी के पास जाता है और दादा जी से पूछता है कि घर नहीं चलना. इसपर दादा जी कहते हैं घर ही तो आ रहा था. दादा जी कहते हैं कि वे गुरुद्वारे चले गए थे और वहीं कीर्तन में मग्न हो गए. इसके बाद महिला बनाती है कि पूरी फैमिली दादा जी को सारी रात ढूंढती रही और दादा जी गुरुद्वारे में कीर्तन सुन रहे थे. दादा जी का कहना है कि उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगा तो वहीं सुनते रहे. आखिर में महिला कहती है कि बड़े बुजुर्गों का मन बच्चों की तरह होता है ये मेरे दादा जी ने सिद्ध कर दिया. आखिरकार दादा जी अपनी फैमिली के पास आ गए, लेकिन ये मजेदार किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karishmadhillon__27 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 23 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल का रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखा, "अरे भाई, लेकिन ये तो सच है कि बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं. उन्हें बुढ़ापे में पूजा पाठ में मन ज्यादा लगता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.