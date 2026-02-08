"20 हजार की नौकरी करो और घर में रहो..." जानें दादी ने क्यों दी ऐसी मासूम सलाह?

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर दादी का प्यारा-सा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो कहती हैं, "बाहर मत जाओ और यहीं 20 हजार की नौकरी करो." चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं दादी ने ऐसा क्यों कहा?
Trending Photos
Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का दादी से पूछता है, "20 हजार की नौकरी करूं, घर पर ही रहूं और बाहर न जाऊं?" इस पर दादी कहती हैं, "किसी काम से बाहर मत जाओ जो हमें चिंता रहे." दादी का कहने का मतलब है कि विदेश में मत जाओ काम करने के लिए यहीं 20 हजार की नौकरी करो और घर में रहो. तुम बाहर जाओ तो हमें चिंता रहती है. ये दादी की फिक्र और प्यार का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. जब दादी ये रिक्वेस्ट करती हैं तो उनके चेहरे पर साफ बचपना या मासूमियत झलकती है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी मां से कोई खिलौना दिलाने की रिक्वेस्ट कर रहा हो.
दादी ने कही ये बड़ी बात
जब दादी देश में ही 20 हजार रुपये की नौकरी करने की सलाह देती हैं या रिक्वेस्ट करती हैं तो ये लड़का पूछता है, "20 हजार रुपये में क्या होगा?" इस पर दादी का जवाब आता है, "क्या लाख आएंगे?" इसके बाद दादी पूछती हैं, "जहां तुम जा रहे हो वहां लाख मिलेंगे?" इस पर जब लड़का "हां" करता है तो दादी कहती हैं, "तो कभी कभी जाओ, रोज ना जाओ." दादी की ये मासूमियत और रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स दादी की बातों को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें: शादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sharmajikabaddabeta नाम के वेरिफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स दादी के लिए अच्छी-अच्छी बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सारी दादी लोग अपनी सी ही क्यों नजर आती हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई मुझपर भरोसा करो, अगर दादी चाहती हैं तो घर पर ही रहो."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.