Advertisement
trendingNow13130286
Hindi Newsजरा हटकेपोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया खौलता पानी, 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

पोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया 'खौलता पानी', 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

Holi in Nagpur: नागपुर में होली के दिन 4 साल के मासूम पर खौलता पानी डालने का आरोप. दादी की गुस्से में की गई हरकत से बच्चा 45 प्रतिशत तक झुलसा. सीसीटीवी में कैद हुई घटना. जानें क्या है पूरा मामला

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया 'खौलता पानी', 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

Nagpur Holi Incident: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराडी इलाके में होली के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. चार साल का मासूम ओम हरीश वांगे अपने घर के बाहर पेंट भरी स्प्रे बोतल से खेल रहा था. खेल-खेल में रंग डालते समय उससे अनजाने में उसकी दादी पर पेंट छिड़क गया. इसी छोटी सी बात ने खुशियों के त्योहार को डरावनी घटना में बदल दिया.

यह घटना 3 मार्च को अरमशीन क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में हुई. पूरा मामला घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. बताया जा रहा है कि दादी सिंधु ठाकरे उस समय होली की लकड़ियों पर गर्म किए गए पानी से बाल्टी भर रही थीं. तभी बच्चा खेलते-खेलते पास पहुंचा और गलती से रंग उन पर पड़ गया.

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

Add Zee News as a Preferred Source

दादी ने गुस्से में क्या किया?

पुलिस के अनुसार, इस बात से नाराज होकर दादी ने कथित तौर पर खौलता हुआ पानी बच्चे पर उड़ेल दिया. देखते ही देखते मासूम दर्द से तड़पने लगा. यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसका दिल दहल गया. त्योहार की खुशी कुछ ही पलों में चीखों में बदल गई. बच्चे को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसके शरीर के निचले हिस्से में गंभीर जलन हुई है और करीब 45 प्रतिशत तक वह झुलस गया है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: 93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे दिल दहला देने वाला और अमानवीय बता रहे हैं. कई यूजर्स ने बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. हालांकि वीडियो संवेदनशील बताई जा रही है, इसलिए दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों का कहना है कि गुस्से का एक पल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है. त्योहारों का मकसद खुशियां बांटना है, लेकिन यहां एक मासूम की जिंदगी दर्द में बदल गई.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC