बादलों में मनाया दादी का जन्मदिन! एयर होस्टेस ने दिया ऐसा बर्थडे सरप्राइज, दिल छू जाएगा VIDEO

Birthday Celebration in Flight: दादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो फ्लाइट में यात्रा कर रही हैं. इस दौरान एयर होस्टेस (Air Hostess) को पता चल जाता है कि दादी का जन्मदिन (Birthday) है तो कुछ इस अंदाज में विश करती हैं.

Jan 24, 2026, 11:35 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर दादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दादी का जन्मदिन है और वे फ्लाइट में यात्रा कर रही हैं. इस दौरान एयर होस्टेस को पता चल जाता है कि आज दादी का जन्मदिन है. तो एयर होस्टेस दादी को सरप्राइज देने के लिए ऐसा काम करती हैं जिससे दादी का बर्थडे यादगार बन जाता है. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि एयर होस्टेस ने ऐसा क्या सरप्राइज दिया.

कैसे मिला सरप्राइज?
वायरल वीडियो फ्लाइट के अंदर का है. एक शख्स अपनी दादी के साथ यात्रा कर रहा है. दादी का जन्मदिन है. दादी को बादलों को बच्चे जैसी उत्सुकता से देख रही थी जिससे पोते को भी सुकून मिल रहा था. इस दौरान वहां दो क्रू मेंबर आती हैं और दादी के लिए स्पेशल नोट लेकर आती हैं. जिसमें जन्मदिन की बधाई के साथ खूब सारी अच्छी बातें लिखी थी. इसके बाद वो दादी की मौजूदगी से खुशी महसूस कर रही थी. 

ये है वीडियो का कैप्शन?
वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "मेरी दादी की पहली उड़ान, मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण. इसके बाद वे लिखते हैं कि दादी को बादलों को बच्चे जैसी उत्सुकता से देखते हुए देखकर, मेरे भीतर के उस हिस्से को सुकून मिला जिसकी मुझे जरूरत थी, यह बात मुझे पता भी नहीं थी. इंडिगो के क्रू के दयालु स्वभाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सुहानी के प्यारे सरप्राइज़ नोट से लेकर कैप्टन द्वारा कॉकपिट में हमारा स्वागत करने तक, आपने यात्रा के एक दिन को उत्सव में बदल दिया." 

यह भी पढ़ें: हाथी का अनोखा स्वागत: सूंड से पहनाई माला, विदेशी महिला ने महसूस की भारतीय संस्कृति की आत्मा

 

किसने पोस्ट किया?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @practical_yash नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 37 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

