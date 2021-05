दादी का दीवाना हुआ सोशल मीडिया, साड़ी पहनकर दिखाया ऐसा Swag

नई दिल्ली : कहते हैं ना कि जब हाथ में सालों-साल का तजुर्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम उनके लिए बेहद आसान हो जाता है. ऐसा तब मालूम चलता है जब अनुभवी लोगों के हाथों से कुछ अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखी जाती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने खेल के मैदान में अपने हाथ आजमाए. दादी ने सिर्फ अपने हाथों से बॉलिंग (Bowling) खेल का ऐसा उदाहरण दिया, जिसे देखने के बाद अच्छे से अच्छे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया.

वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि साड़ी पहनकर दादी बॉलिंग करने के लिए बॉल लेन ग्राउंड पर फेंका और सभी की सभी बॉलिंग पिन गिर गईं. यह देखकर वहां खड़े लोग हैरान हो गए, लेकिन दादी का देसी स्वैग देखने के बाद हर कोई उनका कायल हो गया. इतना ही नहीं, दादी ने अपने हाथों का ऐसा कमाल दिखाया कि दुनियाभर से लोगों की तारीफ मिल रही है. उन्होंने एक बार ही में स्ट्राइक कर दिया.

Hi Twitter, please appreciate my grandma bowling a strike in her saree, and then proceeding to ensure her mask covers her nose#QueenShit, if you ask me! pic.twitter.com/T3g4x5dpbk

— Sudarshan Krishnamurthy (@sudkrish) May 17, 2021