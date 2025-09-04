पहली बार PIZZA खाने आईं दादी-मम्मी, पिज्जा की शक्ल देखकर आंखें निकल आईं बाहर! मजेदार Video पर आए ऐसे रिएक्शन

First Time Pizza: इंडिया में आज के जमाने में स्ट्रीट फूड का बेहद ही क्रेज है और जब भी किसी यंग जेनरेशन के सामने पिज्जा, बर्गर, मोमोज जैसी फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि, पुराने जमाने यानी हमारे मम्मी-पापा या दादा-दादी के सामने अगर ये सब खाने की बातें करते हैं तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जब एक बेटी ने अपनी मम्मी और दादी को पिज्जा फूड स्टोर पर पिज्जा खिलाने के लिए ले गई. उसने जब पैन पिज्जा ऑर्डर किया था तो उसे नहीं पता था कि उसकी दादी और मम्मी का रिएक्शन देखने लायक होगा.

पहली बार दादी ने देखा पिज्जा तो

इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दादी और मम्मी को पहली बार पिज्जा खिलाने के लिए एक बेटी रेस्टोरेंट में ले गई. रेस्टोरेंट में दोनों को ही एक टेबल पर बैठा दिया और पैन पिज्जा का ऑर्डर किया. जैसे ही टेबल पर स्टाफ ने पैन पिज्जा को एक पैन में ले आकर रखा तो उसकी मम्मी और खासकर दादी का चेहरा देखने लायक था. दोनों ऐसे चेहरे बना रहे थे जैसे कुछ अजूबा चीज उनके सामने आ गई हो. सोशल मीडिया पर शख्स की दादी और मम्मी का रिएक्शन फटाक से वायरल हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं.

वीडियो पर किस तरह के लोगों ने किए कमेंट?

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर lifestyle_of_priya के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "पहली बार पिज्जा खिलाने ले आई." वहीं, वीडियो के टेक्स्ट पर लिखा, "जिंदगी में पहली बार पिज्जा. उन लोगों को टैग करो जो पिज्जा लवर हैं." वीडियो पर 5 दिन के अंदर करीब दो लाख लाइक्स और मिलियंस व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमारी आखिरी जेनरेशन काफी इनोसेंट थीं." एक अन्य ने लिखा, "पैन देखकर दादी को लग रहा होगा कि ऐसे तो डॉग्स को खाना दिया जाता है." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "इसी वजह से हमारी दादियों की उम्र लंबी हुई करती हैं."