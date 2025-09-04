पहली बार PIZZA खाने आईं दादी-मम्मी, पिज्जा की शक्ल देखकर आंखें निकल आईं बाहर! मजेदार Video पर आए ऐसे रिएक्शन
पहली बार PIZZA खाने आईं दादी-मम्मी, पिज्जा की शक्ल देखकर आंखें निकल आईं बाहर! मजेदार Video पर आए ऐसे रिएक्शन

Funny Video: एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जब एक बेटी ने अपनी मम्मी और दादी को पिज्जा फूड स्टोर पर पिज्जा खिलाने के लिए ले गई. उसने जब पैन पिज्जा ऑर्डर किया था तो उसे नहीं पता था कि उसकी दादी और मम्मी का रिएक्शन देखने लायक होगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:57 AM IST
First Time Pizza: इंडिया में आज के जमाने में स्ट्रीट फूड का बेहद ही क्रेज है और जब भी किसी यंग जेनरेशन के सामने पिज्जा, बर्गर, मोमोज जैसी फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है. हालांकि, पुराने जमाने यानी हमारे मम्मी-पापा या दादा-दादी के सामने अगर ये सब खाने की बातें करते हैं तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जब एक बेटी ने अपनी मम्मी और दादी को पिज्जा फूड स्टोर पर पिज्जा खिलाने के लिए ले गई. उसने जब पैन पिज्जा ऑर्डर किया था तो उसे नहीं पता था कि उसकी दादी और मम्मी का रिएक्शन देखने लायक होगा.

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

पहली बार दादी ने देखा पिज्जा तो

इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दादी और मम्मी को पहली बार पिज्जा खिलाने के लिए एक बेटी रेस्टोरेंट में ले गई. रेस्टोरेंट में दोनों को ही एक टेबल पर बैठा दिया और पैन पिज्जा का ऑर्डर किया. जैसे ही टेबल पर स्टाफ ने पैन पिज्जा को एक पैन में ले आकर रखा तो उसकी मम्मी और खासकर दादी का चेहरा देखने लायक था. दोनों ऐसे चेहरे बना रहे थे जैसे कुछ अजूबा चीज उनके सामने आ गई हो. सोशल मीडिया पर शख्स की दादी और मम्मी का रिएक्शन फटाक से वायरल हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं.

 

 

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

वीडियो पर किस तरह के लोगों ने किए कमेंट?

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर lifestyle_of_priya के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "पहली बार पिज्जा खिलाने ले आई." वहीं, वीडियो के टेक्स्ट पर लिखा, "जिंदगी में पहली बार पिज्जा. उन लोगों को टैग करो जो पिज्जा लवर हैं." वीडियो पर 5 दिन के अंदर करीब दो लाख लाइक्स और मिलियंस व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमारी आखिरी जेनरेशन काफी इनोसेंट थीं." एक अन्य ने लिखा, "पैन देखकर दादी को लग रहा होगा कि ऐसे तो डॉग्स को खाना दिया जाता है." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "इसी वजह से हमारी दादियों की उम्र लंबी हुई करती हैं."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

GrandmotherPizza

