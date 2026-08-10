'वो इसकी हकदार थीं...', नानी को पहली बार Flight में बैठाकर गोवा ले गई नातिन, प्यार देख भावुक हुए लोग

हमारे घरों में दादा-दादी या नाना-नानी की एक पूरी पीढ़ी ऐसी रही है, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा दिया. उनके लिए घूमना, छुट्टियां मनाना या फ्लाइट से किसी नई जगह जाना अक्सर जरूरी खर्च नहीं माना जाता था. पहले बच्चों की पढ़ाई, फिर घर की जिम्मेदारियां और परिवार की जरूरतें पूरी करना ही प्राथमिकता रही.
कुछ ऐसा ही किस्सा ईशा की नानी का भी रहा. उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फ्लाइट से सफर नहीं किया था. गोवा जाना तो दूर की बात थी, उन्होंने अपने गांव और घर के आसपास की जगहों से बाहर भी बहुत कम सफर किया था. लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनकी नातिन ने सोचा कि अब बारी नानी की है.
ईशा ने अपनी नानी के इस खास सफर को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां बुजुर्ग महिला पहली बार एयरपोर्ट की चहल-पहल और वहां की पूरी व्यवस्था देखती नजर आ रही हैं. इसके बाद वह एयरपोर्ट लाउंज पहुंचती हैं. उनके चेहरे पर हर चीज को लेकर उत्सुकता साफ दिखाई देती है. जिस तरह कोई बच्चा किसी नई जगह को पहली बार देखकर खुश होता है, कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस वीडियो में उनकी आंखों और चेहरे पर नजर आता है. इसके बाद वह फ्लाइट में बैठती हैं. प्लेन की सीट पर बैठी नानी के लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जिंदगी में पहली बार पूरा होने वाला एक सपना था.
पहली फ्लाइट के बाद नानी के सफर की अगली मंजिल थी गोवा. देश के सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन में शामिल गोवा शायद लाखों लोगों की ट्रैवल बकेट लिस्ट में हो, लेकिन ईशा की नानी ने इसे कभी देखने का मौका नहीं पाया था. ईशा ने बताया कि नानी ने कभी फ्लाइट से यात्रा नहीं की थी और न ही वह पहले गोवा गई थीं. उनका ज्यादातर जीवन गांव और घर की जिम्मेदारियों के बीच बीता. इसलिए जब परिवार ने उन्हें गोवा ले जाने का फैसला किया तो उनके लिए यह ट्रिप किसी महंगे हॉलिडे से ज्यादा एक नई दुनिया देखने जैसा था.
ईशा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नानी ने इस पूरे सफर का खूब आनंद लिया. परिवार ने उन्हें वह 'प्रिंसेस ट्रीटमेंट' दिया, जिसकी वह हकदार थीं. एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट और फिर गोवा तक हर छोटी चीज को उनके लिए खास बनाने की कोशिश की गई. वीडियो में नानी का एक्साइटमेंट देखकर लोग भी खुश हो रहे हैं. उनके लिए यह ट्रिप इसलिए खास थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उन्हें बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी की चिंता किए सिर्फ घूमने और नई चीजें देखने का मौका मिला. ईशा ने बताया कि उनकी नानी और उनकी पीढ़ी ने जिंदगी में काफी संघर्ष देखा है. उस समय फ्लाइट और छुट्टियों पर पैसा खर्च करना परिवारों की प्राथमिकता नहीं होती थी. जिम्मेदारियां हमेशा पहले आती थीं.
ईशा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब परिवार के पास अब अलग-अलग जगहों पर घूमने और नई चीजें एक्सपीरियंस करने के मौके हैं, तो उन्होंने तय किया कि अब नानी की बारी है. उन्होंने कहा कि नानी की पहली फ्लाइट और पहला गोवा ट्रिप उनके लिए बहुत खास पल था. नानी जिस तरह हर चीज को पहली बार देख रही थीं, उसे देखना परिवार के लिए भी बेहद खास अनुभव बन गया. ईशा का कहना था कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार को पहले रखा, उन्हें भी जिंदगी के खूबसूरत पल जीने का मौका मिलना चाहिए.
वीडियो शेयर करते हुए ईशा ने लोगों को एक इमोशनल मैसेज भी दिया. उनका कहना था कि अगर आपके माता-पिता या ग्रैंडपेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी आपको पहले रखा है, तो उन्हें भी कहीं घुमाने ले जाइए. उन्होंने लोगों से कहा कि उनके साथ यादें बनाइए, उन्हें छोटी-छोटी खुशियां दीजिए और उन चीजों का एक्सपीरियंस कराइए, जिन्हें उन्होंने शायद जिंदगीभर अपने लिए टाल दिया. उनकी बात का सबसे इमोशनल हिस्सा यह था कि हम नहीं जानते कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा. लेकिन आज को ऐसा बनाया जा सकता है, जिसे हमेशा याद रखा जाए.
ईशा का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही लोगों के दिल को छू गया. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी दादी और नानी को याद किया. कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने भी अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ ऐसे सफर का सपना देखा था, लेकिन मौका मिलने से पहले ही वे इस दुनिया से चले गए. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो देखकर उसे अपनी दादी की याद आ गई, जो बिल्कुल ऐसी ही थीं. दूसरे यूजर ने बताया कि उसने भी अपनी अजी के साथ दुनिया घूमने का प्लान बनाया था और सोचा था कि नौकरी लगने के बाद उन्हें घुमाएगा, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया. कई लोगों ने ईशा से कहा कि वह नानी के साथ ऐसे और सफर करती रहें. एक यूजर ने लिखा कि यह उस तरह का कंटेंट है, जिसके लिए इंटरनेट बिल देना भी अच्छा लगता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें