'वो इसकी हकदार थीं...', नानी को पहली बार Flight में बैठाकर गोवा ले गई नातिन, प्यार देख भावुक हुए लोग

ईशा का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही लोगों के दिल को छू गया. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी दादी और नानी को याद किया. कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने भी अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ ऐसे सफर का सपना देखा था, लेकिन मौका मिलने से पहले ही वे इस दुनिया से चले गए. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो देखकर उसे अपनी दादी की याद आ गई, जो बिल्कुल ऐसी ही थीं. दूसरे यूजर ने बताया कि उसने भी अपनी अजी के साथ दुनिया घूमने का प्लान बनाया था और सोचा था कि नौकरी लगने के बाद उन्हें घुमाएगा, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया. कई लोगों ने ईशा से कहा कि वह नानी के साथ ऐसे और सफर करती रहें. एक यूजर ने लिखा कि यह उस तरह का कंटेंट है, जिसके लिए इंटरनेट बिल देना भी अच्छा लगता है.