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'वो इसकी हकदार थीं...', नानी को पहली बार Flight में बैठाकर गोवा ले गई नातिन, प्यार देख भावुक हुए लोग

किसी के लिए पहली फ्लाइट में बैठना और गोवा घूमना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला के लिए यह जिंदगी का ऐसा सपना था, जो सालों तक सिर्फ सपना ही रहा. नातिन ईशा अपनी नानी को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर गोवा ले गईं. एयरपोर्ट से लेकर प्लेन और समुद्र किनारे तक के इस सफर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे देखकर लोग अपने दादा-दादी और नाना-नानी को याद कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:47 PM IST
'वो इसकी हकदार थीं...', नानी को पहली बार Flight में बैठाकर गोवा ले गई नातिन, प्यार देख भावुक हुए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@ishhaa.18

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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