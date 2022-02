दादी मां ने बोली ऐसी शानदार अंग्रेजी, सुनने वाले हो गए उन पर फिदा; क्या आपने सुना?

Viral Video: कई बार हमें इंटरनेट पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा. लगभग हर घर में ही बुजुर्ग सदस्य होते हैं और उनके साथ बच्चे काफी हंसी-मजाक व मस्ती करते नजर आते हैं. यही वजह है कि बच्चों के साथ बुजुर्गों की बॉन्डिंग बेहद प्यारी होती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें एक बुजुर्ग कश्मीरी महिला अपने नए अंग्रेजी कौशल का प्रदर्शन करती नजर आ रही है. 36 सेकेंड के इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उनके इस खास अंदाज को लोग खूब पसंद करते हैं.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक कुछ फलों, सब्जियों और जानवरों के नाम कश्मीरी भाषा में बोलता है और पारंपरिक पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत को अंग्रेजी में बोलने के लिए कहता है. हालांकि, वह शुरू में 'बिल्ली' की पहचान करने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन बाद में फ्लो पकड़ लेती है. उसके बाद, वह प्याज, सेब, लहसुन और कुत्ते को भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करती है.

36 सेकेंड के इस वीडियो को सैयद एस शाह ने ट्विटर पर शेयर किया. ट्विटर के अलावा, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यह वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

देखें वीडियो-

The circle of life !

They taught us how to talk when we were babies and how the turntables ! What is even more wholesome is that learning is a consistent process in life ! pic.twitter.com/NxQ7EHjAwZ

— Syed Sleet Shah (@Sleet_Shah) February 14, 2022