Hindi Newsजरा हटके

दादा जी का नाड़े वाला कच्चा ट्रेंड में, एयरपोर्ट पर पहनकर घूम रहे दोस्त! हजारों में बिक रही वही पुरानी ‘जांघिया’

Underwear In Trends: कभी हमारे दादाओं द्वारा पहनी जाने वाली धारीदार नाड़े वाली अंडरवियर अब ग्लोबल फैशन ट्रेंड बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग एयरपोर्ट पर इसी ‘ग्रैंडपा अंडरवियर’ को फैशन के तौर पर पहनते दिखे, जिसकी कीमत अब ₹11,000 तक पहुंच गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:41 AM IST
दादा जी का नाड़े वाला कच्चा ट्रेंड में, एयरपोर्ट पर पहनकर घूम रहे दोस्त! हजारों में बिक रही वही पुरानी ‘जांघिया’

Grandpa Striped Nada Underwear: वो धारीदार सूती अंडरवियर याद है जो हमारे दादा या पापा पहनते थे जिसमें आगे की तरफ नाड़ा होता था? वही अब इंटरनेशनल फैशन की दुनिया में धूम मचा रही है. जो कभी पुरानी मानी जाती थी, अब वही डिजाइन मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स गर्व से पहनकर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं. एक वायरल वीडियो में एयरपोर्ट परिसर में पुरुष और महिलाएं रंग-बिरंगी धारीदार अंडरवियर पहने रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं. देखने में ये वही पुरानी ‘नाड़े वाली’ डिजाइन है, लेकिन फर्क बस कीमत में है जहां पहले ये ₹50 या ₹100 में मिलती थी, अब यही फैशन पीस ₹2,500 से लेकर ₹11,000 तक में बिक रही है!

किसे याद आई दादाजी की अलमारी?

इस ट्रेंड पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए. किसी ने लिखा, “हमारे यहां इसे ‘पाताला वाली निक्कर’ कहते हैं, जो ₹50 में मिल जाती है.” एक और यूजर ने कहा, “लगता है मेरे दादा जी टाइम से बहुत आगे थे.” किसी ने मजाक में लिखा, “शक्ति कपूर हमेशा यही पहनते थे, अब वही फैशन बन गया.” कई यूजर्स ने याद किया कि साउथ इंडिया में इसे ‘code potta chaddi’ कहा जाता था और यह 30-40 साल पहले का सबसे कॉमन अंडरवियर था. एक ने लिखा, “फैशन सच में साइकिल में घूमता है.” दरअसल, धारीदार सूती कपड़ा कभी भारतीय घरों में आम था, जिसे अब ग्लोबल ब्रांड्स ‘विंटेज लुक’ बताकर बेच रहे हैं.

देखें वीडियो-

 

 

जब H&M स्टोर में दिखी दादा जी वाली वही ‘जांघिया’

एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि उसे H&M स्टोर में वही धारीदार अंडरवियर जैसी शॉर्ट्स मिलीं. उसने कहा, “यही तो मेरे दादा जी रोज पहनते थे, और अब यह ₹1,499 में बिक रही है.” ये शॉर्ट्स खादी कॉटन से बनी थीं और बिल्कुल पुराने डिज़ाइन जैसी दिख रही थीं. जो कभी देहाती या पुराने जमाने की चीज मानी जाती थी, अब वही इंटरनेशनल ब्रांड्स के शोकेस में स्टाइल आइकॉन बन चुकी है. दादा जी की वही नाड़े वाली चड्डी अब सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है.

