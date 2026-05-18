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Hindi Newsजरा हटकेमेरा सपना 22 साल में, उनका 84 साल में... पोते ने दादी के लिए जो किया, उसने जीत लिया करोड़ों का दिल!

मेरा सपना 22 साल में, उनका 84 साल में... पोते ने दादी के लिए जो किया, उसने जीत लिया करोड़ों का दिल!

84 साल की बुजुर्ग दादी को उनके पोते ने जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज का सफर कराया. सोशल मीडिया पर वायरल इस बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाले वीडियो की पूरी कहानी पढ़ें, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग अपने दादा-दादी को याद कर भावुक हो रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 18, 2026, 07:20 AM IST
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मेरा सपना 22 साल में, उनका 84 साल में... पोते ने दादी के लिए जो किया, उसने जीत लिया करोड़ों का दिल!

Grandmother First Flight Video: सोशल मीडिया पर अक्सर हमें कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पोता अपनी 84 साल की बुजुर्ग दादी के बरसों पुराने सपने को पूरा करते हुए नजर आ रहा है. दादी मां अपनी पूरी जिंदगी में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थीं, लेकिन उनके पोते ने 84 साल की उम्र में उन्हें जिंदगी का पहला हवाई सफर कराया. इस इमोशनल पल को जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं.

क्या है वायरल वीडियो में

इस खूबसूरत वीडियो को अर्णव नाम के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. अर्णव खुद को एक बेटा, दोस्त, कलाकार और एविएटर बताते हैं. वीडियो की शुरुआत में अर्णव अपनी दादी को एयरपोर्ट पर आगे चलते हुए फिल्मा रहे हैं. वीडियो के ऊपर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, "मेरा सपना पूरा होने में 22 साल लगे, लेकिन उनकी पहली उड़ान में 84 साल लग गए." यह लाइन ही इस पूरे सफर की गहराई को बयां कर देती है.

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फ्लाइट के अंदर का नजारा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दादी मां बहुत ही आराम से और धीरे-धीरे इंडिगो (IndiGo) एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हैं. उनके चेहरे पर एक शांत उत्साह साफ देखा जा सकता है. प्लेन के अंदर अपनी सीट पर बैठने के बाद वह बिल्कुल सहज नजर आती हैं. जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही होती है, तब दादी मां मखाने का एक पैकेट खोलकर बड़े चाव से स्नैक्स खाती हुई दिखाई देती हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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खिड़की से देखा आसमान

जैसे ही हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचता है, दादी मां खिड़की के बाहर बादलों और जमीन के खूबसूरत नजारे को निहारने लगती हैं. यह वो पल था जिसने इंटरनेट पर मौजूद हजारों यूजर्स को सबसे ज्यादा भावुक कर दिया. वीडियो के आखिरी हिस्से में अर्णव ने इस सफर की कुछ शानदार तस्वीरों का एक स्लाइडशो भी जोड़ा है. इसमें दादी मां प्लेन के सामने खड़े होकर गर्व से मुस्कुरा रही हैं और अपने पोते के साथ सेल्फी ले रही हैं.

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. यह वीडियो लोगों को उनके दादा-दादी के साथ उनके खास रिश्ते की याद दिला रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही है." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इसने मुझे इमोशनल कर दिया, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास दादी हैं, उनका ख्याल रखें." वहीं एक अन्य ने लिखा कि दादी मां सचमुच बहुत किस्मत वाली हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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