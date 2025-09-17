70 साल की दादी को पीठ पर उठाकर 1 किलोमीटर चलने वाला पोता क्यों बना सोशल मीडिया का हीरो?
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:50 AM IST
Grandson Carries Grandmother: एक छोटे से गांव निचलगढ़ की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में एक पोता अपनी बीमार 70 साल की दादी को पीठ पर उठाकर पथरीले रास्तों से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाता नजर आ रहा है. यह दृश्य जितना भावुक करता है, उतना ही सरकारी दावों की हकीकत को भी उजागर करता है.

यह तस्वीर क्यों हुई वायरल?

फोटो में दिख रहे पोते का नाम कालाराम है और दादी का नाम सोमी बाई. जब दादी की तबीयत अचानक बिगड़ी तो कालाराम ने उन्हें पीठ पर उठाया और बिना थके कठिन रास्तों को पार कर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. इस जज्बे ने लोगों का दिल जीत लिया और तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई. आजादी के 75 साल बाद भी आबू रोड के निचलगढ़ जैसे गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. न सड़कें ठीक हैं, न अस्पताल. यहां के लोग मामूली इलाज के लिए भी किलोमीटरों दूर गुजरात तक जाने को मजबूर हैं.

42 साल से क्यों नहीं खुला नया स्वास्थ्य केंद्र?

गांववालों का कहना है कि पिछले 42 सालों से यहां एक भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) नहीं खोला गया. 1983 में जो PHC बना था, वही आज तक चल रहा है. इस दौरान जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं वहीं की वहीं अटकी रहीं. सरकार लगातार आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इस तस्वीर ने सामने रख दी. कालाराम की दादी को अस्पताल तक पहुंचाने की यह मजबूरी बताती है कि योजनाएं सिर्फ कागज पर हैं, जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदले.

कब मिलेगा ग्रामीणों को हक का इलाज?

गांव के लोग पिछले चार दशकों से PHC की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अब तक अनसुनी है. ग्रामीण उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी परेशानी को गंभीरता से लेगी और जल्द ही नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, ताकि किसी को अपनी बूढ़ी मां या दादी को पीठ पर ढोकर अस्पताल ले जाने की नौबत न आए.

