Advertisement
trendingNow13178584
Hindi Newsजरा हटकेमौत के बाद भी सुकून नहीं! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां हर महीने देना पड़ता है कब्र का किराया; वरना सरेआम फेंक दी जाती है लाश

मौत के बाद भी सुकून नहीं! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां हर महीने देना पड़ता है 'कब्र का किराया'; वरना सरेआम फेंक दी जाती है लाश

दक्षिण अमेरिका के ला पाज के सीमेंटेरियो जनरल में कब्रें स्थायी नहीं, बल्कि किराए पर मिलती हैं. 10 साल बाद फीस न देने पर शव हटा दिया जाता है, जिससे साफ है कि यहां मौत के बाद भी खर्च और जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत के बाद भी सुकून नहीं! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां हर महीने देना पड़ता है 'कब्र का किराया'; वरना सरेआम फेंक दी जाती है लाश

इंसान पूरी जिंदगी घर की किस्तों, जमीन के कागजातों और ईएमआई (EMI) के बोझ तले दबा रहता है. हम अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद कम से कम इन सांसारिक झंझटों से तो मुक्ति मिलेगी और 'अंतिम विश्राम' सुकून भरा होगा. लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि यह भागदौड़ मौत के बाद भी खत्म नहीं हो सकती? सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, मगर दुनिया के एक कोने में हकीकत यही है. यहां अगर आपके परिजन समय पर कब्र का "किराया" नहीं चुकाते, तो प्रशासन बिना किसी संवेदना के शव को बाहर निकाल फेंकता है. जिस जगह को हम हमेशा का ठिकाना मानते हैं, वहां भी स्थायी सीट नहीं मिलती. आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां इंसान की जेब खाली होते ही उसकी लाश को बेघर कर दिया जाता है? आइए, इस चौंकाने वाली हकीकत को करीब से जानते हैं. 

कहां है ये अनोखी जगह?

दक्षिण अमेरिका के ला पाज शहर में स्थित सीमेंटेरियो जनरल नाम का कब्रिस्तान इस अनोखी व्यवस्था के लिए जाना जाता है. करीब 210 एकड़ में फैले इस कब्रिस्तान में लगभग 20 लाख लोगों के अवशेष रखे गए हैं. यहां जगह की भारी कमी है, इसलिए हर शव को स्थायी जगह नहीं मिलती. यह कब्रिस्तान एक अलग ही सिस्टम पर चलता है, जहां मृतकों को भी “लीज” पर जगह दी जाती है. यानी यहां अंतिम विश्राम भी अस्थायी है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

कब्र के लिए 10 साल की लीज क्यों?

इस कब्रिस्तान में शव को लगभग 10 साल के लिए दफनाया जाता है. इसे एक तरह का किराए का समझौता माना जाता है. जैसे ही यह समय पूरा होता है, परिवार को दोबारा फीस जमा करनी होती है. अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन पहले नोटिस देता है. इसके बाद भी किराया न देने पर शव को कब्र से बाहर निकाल लिया जाता है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है. फिर उसकी राख को एक छोटे से स्थान पर रख दिया जाता है. यह सख्त नियम जगह की कमी के कारण लागू किया गया है.

ये भी पढ़ें: मैच देखने गए थे या टीवी? स्टेडियम में प्राइवेट स्क्रीन देख भड़की महिला; फिर...

दीवारों में बनी ‘किराए की अलमारियां’ क्या हैं?

इस कब्रिस्तान की सबसे खास बात इसकी दीवारें हैं, जो किसी बहुमंजिला इमारत जैसी दिखती हैं. इनमें छोटे-छोटे कांच के बॉक्स बने होते हैं, जिन्हें परिवार किराए पर लेते हैं. इन बॉक्स में लोग अपने प्रियजनों की तस्वीरें, फूल और यादगार चीजें रखते हैं. यह जगह एक शांत कब्रिस्तान से ज्यादा एक “यादों की गैलरी” जैसी लगती है, जहां लोग अक्सर अपने अपनों को याद करने आते हैं. यहां का माहौल बाकी कब्रिस्तानों से बिल्कुल अलग और भावनात्मक होता है.

क्या मौत के बाद भी खत्म नहीं होता खर्च?

यह व्यवस्था दिखाती है कि यहां मौत के बाद भी खर्च जारी रहता है. कब्र की जगह बनाए रखने के लिए समय-समय पर किराया देना जरूरी है. यह एक तरह से भावनाओं और पैसों का मेल बन चुका है, जहां अपनों की यादों को संजोने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है. कुदरत के नियम के अनुसार इंसान अंत में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन यहां की सच्चाई अलग है. अगर जेब में पैसा नहीं है, तो मौत के बाद भी सुकून मिलना आसान नहीं. 

ये भी पढ़ें:  'कहां राजा भोज कहां गंगू तेली'... ये वाली कहावत की कहानी जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

cemetery rent boliviacementerio general la paz

Trending news

एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
Dr BR Ambedkar
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा