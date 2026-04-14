मौत के बाद भी सुकून नहीं! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां हर महीने देना पड़ता है 'कब्र का किराया'; वरना सरेआम फेंक दी जाती है लाश

इंसान पूरी जिंदगी घर की किस्तों, जमीन के कागजातों और ईएमआई (EMI) के बोझ तले दबा रहता है. हम अक्सर सोचते हैं कि मरने के बाद कम से कम इन सांसारिक झंझटों से तो मुक्ति मिलेगी और 'अंतिम विश्राम' सुकून भरा होगा. लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि यह भागदौड़ मौत के बाद भी खत्म नहीं हो सकती? सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, मगर दुनिया के एक कोने में हकीकत यही है. यहां अगर आपके परिजन समय पर कब्र का "किराया" नहीं चुकाते, तो प्रशासन बिना किसी संवेदना के शव को बाहर निकाल फेंकता है. जिस जगह को हम हमेशा का ठिकाना मानते हैं, वहां भी स्थायी सीट नहीं मिलती. आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां इंसान की जेब खाली होते ही उसकी लाश को बेघर कर दिया जाता है? आइए, इस चौंकाने वाली हकीकत को करीब से जानते हैं.

कहां है ये अनोखी जगह?

दक्षिण अमेरिका के ला पाज शहर में स्थित सीमेंटेरियो जनरल नाम का कब्रिस्तान इस अनोखी व्यवस्था के लिए जाना जाता है. करीब 210 एकड़ में फैले इस कब्रिस्तान में लगभग 20 लाख लोगों के अवशेष रखे गए हैं. यहां जगह की भारी कमी है, इसलिए हर शव को स्थायी जगह नहीं मिलती. यह कब्रिस्तान एक अलग ही सिस्टम पर चलता है, जहां मृतकों को भी “लीज” पर जगह दी जाती है. यानी यहां अंतिम विश्राम भी अस्थायी है.

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कब्र के लिए 10 साल की लीज क्यों?

इस कब्रिस्तान में शव को लगभग 10 साल के लिए दफनाया जाता है. इसे एक तरह का किराए का समझौता माना जाता है. जैसे ही यह समय पूरा होता है, परिवार को दोबारा फीस जमा करनी होती है. अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो प्रशासन पहले नोटिस देता है. इसके बाद भी किराया न देने पर शव को कब्र से बाहर निकाल लिया जाता है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है. फिर उसकी राख को एक छोटे से स्थान पर रख दिया जाता है. यह सख्त नियम जगह की कमी के कारण लागू किया गया है.

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दीवारों में बनी ‘किराए की अलमारियां’ क्या हैं?

इस कब्रिस्तान की सबसे खास बात इसकी दीवारें हैं, जो किसी बहुमंजिला इमारत जैसी दिखती हैं. इनमें छोटे-छोटे कांच के बॉक्स बने होते हैं, जिन्हें परिवार किराए पर लेते हैं. इन बॉक्स में लोग अपने प्रियजनों की तस्वीरें, फूल और यादगार चीजें रखते हैं. यह जगह एक शांत कब्रिस्तान से ज्यादा एक “यादों की गैलरी” जैसी लगती है, जहां लोग अक्सर अपने अपनों को याद करने आते हैं. यहां का माहौल बाकी कब्रिस्तानों से बिल्कुल अलग और भावनात्मक होता है.

क्या मौत के बाद भी खत्म नहीं होता खर्च?

यह व्यवस्था दिखाती है कि यहां मौत के बाद भी खर्च जारी रहता है. कब्र की जगह बनाए रखने के लिए समय-समय पर किराया देना जरूरी है. यह एक तरह से भावनाओं और पैसों का मेल बन चुका है, जहां अपनों की यादों को संजोने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है. कुदरत के नियम के अनुसार इंसान अंत में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन यहां की सच्चाई अलग है. अगर जेब में पैसा नहीं है, तो मौत के बाद भी सुकून मिलना आसान नहीं.

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