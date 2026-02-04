Advertisement
कब्रिस्तान से ऑर्डर हुआ खाना, डिलीवरी बॉय अंदर पहुंचा तो आवाज आई- सीधे चले आओ... फिर जो हुआ, कांप गई रूह

Graveyard Food Delivery: वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक डिलीवरी एजेंट की फोन कॉल से होती है, जिसमें वह महिला को बताता है कि वह बताए गए लोकेशन पर पहुंच चुका है. महिला बड़े आराम से कहती है कि वह सीधे अंदर आता रहे और रास्ते में बैठे कुत्ते की चिंता न करे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:54 AM IST
Prank Video: वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक डिलीवरी एजेंट की फोन कॉल से होती है, जिसमें वह महिला को बताता है कि वह बताए गए लोकेशन पर पहुंच चुका है. महिला बड़े आराम से कहती है कि वह सीधे अंदर आता रहे और रास्ते में बैठे कुत्ते की चिंता न करे. एजेंट कुछ कदम आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है क्योंकि सामने उसे कब्रिस्तान नजर आता है. वह घबराकर कहता है कि वहां बहुत अंधेरा है और वह अंदर नहीं जा सकता.

महिला क्या कह रही थी?

जब एजेंट मना करता है, तो महिला उसे गेट के अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि वही डिलीवरी दे दे. वह दावा करती है कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी कर रही है. यह सुनकर एजेंट चौंक जाता है और पूछता है कि क्या लोग सच में कब्रिस्तान में खाना ऑर्डर करते हैं. महिला फिर उसे भूतों से डरने वाला बताती है, लेकिन एजेंट साफ कहता है कि यह डर की नहीं बल्कि सुरक्षा और सही-गलत की बात है.

एजेंट ने मना क्यों किया?

डिलीवरी एजेंट बार-बार कहता है कि वह रात के समय कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा. वह महिला से कहता है कि या तो वह गेट पर आकर खाना ले ले या फिर ऑर्डर कैंसिल कर दे. उसका कहना है कि इतनी अंधेरी और असामान्य जगह पर जाना खतरनाक भी हो सकता है. इसके बावजूद महिला अपने फैसले पर अड़ी रहती है और उसे अंदर आने के लिए कहती रहती है.

 

 

वीडियो की सच्चाई क्या है?

जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर बंटे हुए हैं. कुछ इसे असली घटना मान रहे हैं तो कई लोग इसे पहले से लिखा गया स्क्रिप्टेड वीडियो बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इतनी शांत महिला का कब्रिस्तान में बैठकर खाना मंगाना अविश्वसनीय लगता है. कुछ लोगों ने डिलीवरी एजेंट का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं. उनका कहना है कि किसी को जबरन डरावनी जगह में जाने के लिए मजबूर करना गलत है. वहीं कई यूजर्स ने कंटेंट क्रिएटर्स पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ व्यूज के लिए किसी की मानसिक हालत से खेलना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है.

