Hindi Newsजरा हटकेमालिक के हाथ पर सिर रखकर सो रहा ये डॉग! वायरल हुआ दिल छू लेने वाला पल

मालिक के हाथ पर सिर रखकर सो रहा ये डॉग! वायरल हुआ दिल छू लेने वाला पल

Viral Video: ​कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं. ऐसा ही एक प्यारा रिश्ता वायरल हो रहा है. ये रिश्ता एक कुत्ते और उसके मालिक का है. एक कुत्ता मालिक के हाथ पर सिर रखकर आराम कर रहा है और वो शख्स 'हैंड फेन' से कुत्ते की हवा कर रहा है. 

Mar 05, 2026, 11:18 PM IST
मालिक के हाथ पर सिर रखकर सो रहा ये डॉग! वायरल हुआ दिल छू लेने वाला पल

Viral Video: कुत्ते और मालिक के बीच की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुत्ता मालिक के हाथ पर सिर रखकर आराम कर रहा है और ये शख्स भी कुत्ते को गर्मी से बचाने के लिए पंखा कर रहा है. ये खूबसूरत पल शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'अगर ये सच्ची दोस्ती नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या है?'

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क किनारे एक शख्स पगड़ी बांधे बैठा है. भगवा रंग के कपड़े पहने शख्स के पास एक कुत्ता आराम से सो रहा है. इस दौरान नजर आता है​ कि इस शख्स ने अपना एक हाथ कुत्ते के सिर के नीचे लगा रखा है ताकि जमीन पर कुत्ते को कोई दिक्कत न हो और वो आराम से सो सके. इतना ही नहीं, कुत्ते को गर्मी न लगे इसके लिए ये शख्स 'हैंड फैन' से हवा कर रहा है. कुत्ते और इस शख्स के बीच इस प्यारी बॉडिंग की खूब तारीफ हो रही है. वीडियो देख यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं और खूबसूरत कमेंट कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @yashika_jain42 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स दिल छू देने वाले कमेंट कर रहे हैं. 

कैप्शन में लिखी ये खूबसूरत बात

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'ये पिछले साल की कहानी है. मैं बस ऐसे ही गुजर रही थी और इस दृश्य को देखकर मेरा दिल थम गया. मैं इसे रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाई. एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ पर शांति से आराम कर रहा था और मालिक उसे प्यार से पंखा कर रहा था. अगर ये सच्ची दोस्ती नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या है. मेरा मानना ​​है कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बनते. ये उनमें से एक है.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यही है साथ का महत्व. कौन जाने, शायद यही कुत्ता उसके जीने की वजह हो. वही जिसे वह अपना मानता है, जिसके साथ वह अपना जीवन साझा करता है. कौन जाने? कितना प्यारा और कितना सुंदर.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये दुनिया का सबसे अमीर बंदा है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Heartwarming Momentviral video

