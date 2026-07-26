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जब बिना पानी के आई तबाही! इस शहर में बही 30 फीट ऊंची 'गुड़ के शीरे' की सुनामी, 21 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत

क्या आपने कभी ऐसी बाढ़ के बारे में सुना है, जिसमें पानी नहीं बल्कि गर्म और चिपचिपा गुड़ सड़कों पर नदी की तरह बहने लगे? अमेरिका के बोस्टन शहर में करीब 100 साल पहले ऐसा ही एक भयानक हादसा हुआ था. एक विशाल टैंक फटने के बाद 25 लाख गैलन गुड़ सड़कों पर फैल गया. 8 फीट ऊंची लहर ने इमारतें तोड़ दीं, रेल के ढांचों को हिला दिया और 21 लोगों की जान ले ली.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:18 AM IST
जब बिना पानी के आई तबाही! इस शहर में बही 30 फीट ऊंची 'गुड़ के शीरे' की सुनामी, 21 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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