जब बिना पानी के आई तबाही! इस शहर में बही 30 फीट ऊंची 'गुड़ के शीरे' की सुनामी, 21 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत

बाढ़ का नाम सुनते ही दिमाग में नदी, बारिश या समुद्र का ख्याल आता है. लेकिन 15 जनवरी 1919 को अमेरिका के बोस्टन शहर में लोगों ने ऐसी बाढ़ देखी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उस दिन सड़कों पर पानी नहीं, बल्कि गर्म और गाढ़ा गुड़ बह रहा था. कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाही में बदल गया और लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है.
आज भी इस हादसे को "ग्रेट मोलासेस फ्लड" के नाम से याद किया जाता है. यह घटना सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं हुई कि इसमें गुड़ की बाढ़ आई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने सुरक्षा मानकों में हुई बड़ी लापरवाही को दुनिया के सामने उजागर कर दिया.
हादसा बोस्टन के नॉर्थ एंड इलाके में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी के परिसर में हुआ. यहां करीब 58 फीट ऊंचा एक विशाल स्टील टैंक बनाया गया था. इस टैंक में लगभग 25 लाख गैलन कच्चा गुड़ रखा गया था, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में होना था. उस दिन मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म था. कंपनी के कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगे थे. कुछ लोग मालगाड़ियों में सामान लोड कर रहे थे, जबकि आसपास के लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में पूरा इलाका मौत के मैदान में बदल जाएगा.
दोपहर से पहले अचानक जोरदार धमाका हुआ. टैंक के निचले हिस्से को थामे हुए बोल्ट टूट गए और देखते ही देखते पूरा ढांचा फट गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोल्ट इतनी तेजी से हवा में उड़े कि वे किसी गोली की तरह दिखाई दे रहे थे. इसके बाद टैंक में भरा लाखों गैलन गर्म और चिपचिपा गुड़ बाहर निकल पड़ा. कुछ ही पलों में करीब 8 फीट ऊंची गुड़ की लहर सड़कों पर दौड़ने लगी. इसका बहाव इतना तेज था कि उसने सामने खड़ी मालगाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. आसपास की इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं.
गुड़ की इस तेज लहर ने कंपनी के बेसमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों को संभलने का मौका भी नहीं दिया. कई लोग वहीं फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. जो लोग सड़क पर थे, वे भी इस चिपचिपे बहाव में गिर गए. गुड़ इतना गाढ़ा था कि उसमें फंसने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया. फायर स्टेशन भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया. ऊंचाई पर बनी रेलवे लाइन के सपोर्ट बीम टूट गए. पब्लिक वर्क्स विभाग में काम कर रहे कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए. दर्जनों घोड़े भी इस हादसे में मारे गए.
हादसे के बाद बोस्टन की सड़कों का नजारा पूरी तरह बदल गया था. जहां तक नजर जाती, वहां सिर्फ गुड़ ही गुड़ दिखाई देता था. सड़कें, इमारतें, पेड़ और वाहन सब चिपचिपे गुड़ से ढक गए थे. लोगों के जूते तक जमीन से चिपक रहे थे. सफाई कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस गाढ़े गुड़ को हटाया कैसे जाए. पूरे इलाके को साफ करने में कई हफ्ते लग गए. बताया जाता है कि लंबे समय तक शहर के कई हिस्सों में गुड़ की मीठी गंध महसूस होती रही.
हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने कंपनी के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए. जांच का काम आसान नहीं था. करीब छह साल तक चली जांच में लगभग 3,000 गवाहों के बयान लिए गए और 45,000 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज तैयार किए गए. आखिरकार जांच में सामने आया कि टैंक की डिजाइन ही कमजोर थी. विशेषज्ञों ने माना कि जिस क्षमता का भार उसमें रखा गया था, उसे सहने लायक टैंक मजबूत नहीं था. इसका मतलब यह था कि हादसा प्राकृतिक नहीं, बल्कि कंपनी की लापरवाही का नतीजा था.
जांच पूरी होने के बाद अदालत ने यूनाइटेड स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंपनी को इस हादसे का जिम्मेदार माना. कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया. कंपनी ने उस समय करीब 10 लाख डॉलर का जुर्माना चुकाया, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. इस घटना के बाद अमेरिका में बड़े इंडस्ट्रियल टैंकों और फैक्ट्रियों के लिए सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाया गया. इंजीनियरिंग जांच और निर्माण मानकों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा.
ग्रेट मोलासेस फ्लड आज भी इतिहास की सबसे अनोखी और दर्दनाक घटनाओं में शामिल है. यह हादसा सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि सड़कों पर गुड़ की बाढ़ आई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने दिखाया कि सुरक्षा नियमों में छोटी-सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है. करीब एक सदी बाद भी बोस्टन के लोग इस घटना को याद करते हैं. इतिहास की किताबों से लेकर डॉक्यूमेंट्री तक में इसका जिक्र होता है. यह हादसा आज भी दुनिया को यही संदेश देता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी-सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है.