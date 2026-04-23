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मिस्र के पिरामिड क्यों बने थे? साइंटिस्ट ने खोज निकाला असली सच, ये है दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी क्योंकि...

Ancient Battery Theory: क्या महान गीजा पिरामिड वास्तव में राजा खुफु का मकबरा था या एक प्राचीन बैटरी? जानिए उस सनसनीखेज थ्योरी के बारे में जिसने पिरामिड के अंदर केमिकल और बिजली बनाने के दावों से सबको चौंका दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:18 AM IST
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मिस्र के पिरामिड क्यों बने थे? साइंटिस्ट ने खोज निकाला असली सच, ये है दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी क्योंकि...

Great Pyramid of Giza: हजारों सालों से दुनिया यही मानती आई है कि मिस्र के महान पिरामिड वहां के राजाओं के शवों (ममियों) को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे. लेकिन अब एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जिसने इतिहास की किताबों को चुनौती दे दी है. दावा किया जा रहा है कि गीजा का महान पिरामिड कोई कब्र नहीं, बल्कि एक बेहद उन्नत 'पावर प्लांट' था. आखिर क्या है इस 'बैटरी थ्योरी' का सच और क्यों वैज्ञानिक इसके अंदर मिले रसायनों को लेकर परेशान हैं? आइए विस्तार से जानते हैं.

मकबरा या बिजलीघर? एक नई बहस

मिस्र का महान पिरामिड जिसे राजा खुफु का विश्राम स्थल माना जाता है, आजकल अपनी एक नई पहचान को लेकर चर्चा में है. मशहूर मिस्ट्री एक्सपर्ट एजे जेंटाइल ने दावा किया है कि इस ढांचे के भीतर ऐसे सबूत मिले हैं जो इसके मकबरा होने पर सवाल उठाते हैं. डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिरामिड की दीवारों और सीक्रेट कमरों में कुछ खास तरह के रसायनों के निशान मिले हैं.

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केमिकल और ग्रेविटी का अनोखा मेल

जेंटाइल का कहना है कि पिरामिड के अंदर 'जिंक क्लोराइड' और 'हाइड्रोक्लोरिक एसिड' जैसे तत्व पाए गए हैं. ये रसायन किसी साधारण कब्र में नहीं होने चाहिए. थ्योरी यह है कि पिरामिड के भीतर बने शाफ्ट्स यानी संकरे रास्तों का इस्तेमाल इन रसायनों को नीचे गिराने के लिए किया जाता था. गुरुत्वाकर्षण की मदद से जब ये केमिकल आपस में मिलते थे, तो उनसे हाइड्रोजन गैस पैदा होती थी जो भारी दबाव और ऊर्जा का निर्माण करती थी.

क्वार्ट्ज और बिजली का कनेक्शन

पिरामिड के 'किंग्स चैंबर' को रोज ग्रेनाइट से बनाया गया है जिसमें भारी मात्रा में 'क्वार्ट्ज' मौजूद है. वैज्ञानिक रूप से यह साबित है कि जब क्वार्ट्ज पर दबाव पड़ता है, तो वह बिजली पैदा करता है. इसे 'पिजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट' कहा जाता है. इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि पिरामिड की विशाल संरचना और पत्थरों का कंपन मिलकर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते थे.

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क्या पिरामिड वायरलेस एनर्जी बांटता था?

दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पिरामिड के ऊपर कभी सोने का 'कैपस्टोन' (शिखर पत्थर) लगा हुआ था. सोना बिजली का बेहतरीन सुचालक होता है. जानकारों का मानना है कि पिरामिड के अंदर पैदा होने वाली ऊर्जा को इस सोने के शिखर के जरिए सीधे आसमान में भेजा जाता था. यह तकनीक कुछ वैसी ही है जैसी निकोला टेस्ला ने वायरलेस बिजली के लिए सोची थी.

कहां गायब हो गए सबूत और ममियां?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मकबरा था, तो यहां कभी कोई ममी क्यों नहीं मिली? मुख्यधारा के इतिहासकार कहते हैं कि लुटेरों ने सब चुरा लिया. लेकिन जेंटाइल जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं है. उनका मानना है कि शायद मिस्र के लोगों ने इन पिरामिडों को बनाया ही नहीं था, बल्कि उन्हें ये बने-बनाए मिले थे और उन्होंने इसे देवताओं का चमत्कार मानकर अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया.

एक अनसुलझी पहेली

हालांकि यह थ्योरी बेहद रोमांचक है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है. अगर पिरामिड बिजली बनाता था, तो उस बिजली का इस्तेमाल किस काम में होता था? क्योंकि उस दौर के किसी गैजेट या बल्ब का कोई सबूत नहीं मिला है. फिलहाल यह थ्योरी विज्ञान और कल्पना के बीच की एक धुंधली लकीर है जिसने गीजा के पिरामिड को फिर से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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