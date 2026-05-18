एलियंस से सीधे बात करते थे प्राचीन मिस्र के लोग! पिरामिडों के अलाइनमेंट के पीछे का सच जानकर कांप उठेगी रूह

Pyramids Alien: मिस्र के पिरामिड सदियों से इंसानी सभ्यता के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं. अब तक दुनिया यही मानती आई है कि इनका निर्माण प्राचीन राजाओं के शवों को दफनाने और धार्मिक प्रतीकों के रूप में किया गया था. लेकिन अब विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. एक वैज्ञानिक का दावा है कि गीजा के ये महान पिरामिड असल में एलियंस से संपर्क साधने के लिए बनाए गए 'ग्रेविटेशनल ट्रांसमीटर' यानी गुरुत्वाकर्षण संचार यंत्र थे. इस नई रिसर्च के मुताबिक, पिरामिडों का इस्तेमाल अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया के जीवों को धरती का पता बताने वाले एक कॉस्मिक GPS के रूप में किया जाता था.

क्या है यह सनसनीखेज थ्योरी

डेली स्टार में छपी खबर के मुताबिक, ईरान की शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी के लेजर एंड प्लाज्मा इंस्टीट्यूट से जुड़े वैज्ञानिक जलाल जाफरी ने इस चौंकाने वाली थ्योरी को दुनिया के सामने रखा है. जाफरी का कहना है कि पिरामिड केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना नहीं हैं. इसके बजाय ये एक विशाल भौगोलिक मार्कर के रूप में बनाए गए थे. यह ढांचा एक बड़े और बेहद उन्नत गुरुत्वाकर्षण संचार तंत्र का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए बाहरी अंतरिक्ष की सभ्यताओं से संपर्क किया जाता था.

प्रकाश की गति से जुड़ा है पिरामिड का नंबर

जलाल जाफरी ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए एक बेहद हैरान करने वाला गणितीय सबूत पेश किया है. उन्होंने बताया कि महान पिरामिड की भौगोलिक स्थिति 29.979234 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है. अगर इस नंबर से दशमलव को हटा दिया जाए, तो यह भौतिकी में प्रकाश की गति यानी 'Speed of Light' (299,792,458 मीटर प्रति सेकंड) से हूबहू मेल खाता है. जाफरी के अनुसार, शुरुआती सात अंकों तक यह समानता शत-प्रतिशत सटीक है, जो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती.

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एलियंस के लिए धरती का कॉस्मिक GPS

इस थ्योरी के मुताबिक, पिरामिडों के निर्माण में पृथ्वी की स्थिति, इसकी घूर्णन गति (Rotation) और ब्रह्मांडीय स्थिरांकों से जुड़े गुप्त डेटा को कोड किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भौतिकी और खगोल विज्ञान की समझ रखने वाली अंतरिक्ष की कोई भी बुद्धिमान सभ्यता गणित के जरिए हमारे ग्रह की सटीक लोकेशन को अंतरिक्ष में ढूंढ सके. सीधे शब्दों में कहें तो पिरामिड ब्रह्मांड में तैरता हुआ भारत या पूरी पृथ्वी का एक साइनबोर्ड थे.

वास्तुकला और खगोल विज्ञान का बेजोड़ संगम

जाफरी ने सिर्फ एक पिरामिड ही नहीं, बल्कि गीजा पठार पर मौजूद अन्य पिरामिडों जैसे खफरे और मेन्कुरे का भी जिक्र किया है. ये सभी पिरामिड उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की दिशा में एक बेहद सटीक लाइन में बने हुए हैं. यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ऐसा उन्नत ज्ञान था, जो उस दौर के हिसाब से नामुमकिन लगता है.

दूसरे वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल

हालांकि, जाफरी ने खुद माना है कि यह अभी एक सैद्धांतिक विचार है और इसे पूरी तरह साबित करने के लिए अभी बहुत सारे डेटा और रिसर्च की जरूरत है. इस रिसर्च पेपर का अभी पीयर-रिव्यू होना बाकी है. वहीं विज्ञान जगत के अन्य विशेषज्ञों ने इस थ्योरी पर सवाल भी उठाए हैं. कई वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास अंतरिक्ष में किसी भी तरह की जानकारी या सिग्नल भेजने का कोई साधन मौजूद नहीं था, जिससे यह संचार केवल वन-वे यानी एकतरफा ही रह जाता है.