/ऑनलाइन शॉपिंग का महाफ्रॉड: शख्स ने मंगाया Android डिवाइस, डिब्बा खोलते ही निकला गाय का गोबर

ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों के लिए सामान खरीदना काफी आसान कर दिया है. घर बैठे मोबाइल से ऑर्डर किया और कुछ दिन बाद सामान दरवाजे पर पहुंच जाता है. लेकिन इसी सुविधा के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं.
ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश नागर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट के जरिए अपने काम के लिए Android डिवाइस ऑर्डर किया था. इसकी कीमत करीब 1,999 रुपये बताई गई है.
आकाश ने ऑर्डर करते समय सामान की पूरी कीमत ऑनलाइन ही चुका दी थी. उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों के अंदर उनका डिवाइस सुरक्षित तरीके से घर पहुंच जाएगा. ऑर्डर के बाद वह डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे. सोमवार को करीब शाम 5 बजे उनके घर कुरियर पहुंचा. पैकेट देखकर आकाश को लगा कि उनका इंतजार अब खत्म हो गया है. उन्होंने कुरियर लिया और बॉक्स खोलकर अपना डिवाइस देखने की तैयारी की. लेकिन जैसे ही पैकेट खुला, उनके होश उड़ गए.
आकाश ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसमें Android डिवाइस की जगह गोबर की खाद भरी दिखाई दी. कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है. जिस सामान के लिए उन्होंने करीब 2 हजार रुपये खर्च किए थे, उसकी जगह पैकेट में गोबर देखकर वह हैरान रह गए. उन्हें अंदाजा हो गया कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है. आकाश ने बताया कि उन्होंने करीब 1,999 रुपये का डिवाइस ऑर्डर किया था, लेकिन बदले में उन्हें गोबर की खाद वाला पैकेट मिला.
ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड! एंड्रॉयड डिवाइस की जगह डिलीवरी पैकेट में मिला गोबर
ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन शॉपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया, एंड्रॉयड डिवाइस का ऑर्डर किया था, पैकेट खोला तो अंदर गोबर निकला।
दनकौर कोतवाली क्षेत्र के आकाश नगर निवासी युवक ने वेबसाइट के जरिए… pic.twitter.com/9GZEsbk5N6
— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) September 8, 2026
मामले की जानकारी मिलने के बाद आकाश ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन सामान मंगाने के नाम पर उनके साथ ठगी हुई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच में उस वेबसाइट की जानकारी खंगाली जा रही है, जहां से आकाश ने सामान बुक किया था. इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड और कुरियर से जुड़ी पूरी डिलीवरी चेन भी जांच के दायरे में है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असली सामान भेजा ही नहीं गया था या फिर रास्ते में पैकेट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई.
आकाश ने इस मामले को साइबर क्राइम पुलिस के सामने भी रखा है. उनका कहना है कि उन्होंने वेबसाइट पर भरोसा करके ऑर्डर किया और ऑनलाइन पेमेंट कर दी, लेकिन उनके पास वह सामान नहीं पहुंचा जिसके लिए पैसे दिए गए थे. फिलहाल पुलिस वेबसाइट, पेमेंट ट्रांजैक्शन और कुरियर डिलीवरी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि इस ठगी के पीछे कौन लोग हैं और सामान बदलने की घटना आखिर किस स्तर पर हुई.
यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतने की जरूरत याद दिलाता है. इंटरनेट पर कई वेबसाइट और सेलर ऐसे भी होते हैं, जिनकी विश्वसनीयता के बारे में खरीदारों को ज्यादा जानकारी नहीं होती. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लगातार सलाह देते हैं कि महंगा या जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय वेबसाइट और सेलर की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. सिर्फ कम कीमत देखकर किसी अनजान वेबसाइट पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. खरीदारी से पहले वेबसाइट का नाम, कंपनी की जानकारी, रिव्यू, रिटर्न पॉलिसी और पेमेंट का तरीका देखना भी जरूरी है.
ऑनलाइन ठगी में अक्सर लोगों को सस्ते ऑफर या आकर्षक डील के जरिए फंसाया जाता है. सामान असली है या नहीं, सेलर भरोसेमंद है या नहीं और वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं, इन सवालों को नजरअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है. अगर किसी वेबसाइट पर खरीदारी करनी ही है तो कोशिश करें कि सामान किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जाए. साथ ही ऑर्डर से जुड़े स्क्रीनशॉट, पेमेंट की रसीद और डिलीवरी की जानकारी संभालकर रखना भी काम आता है.
ग्रेटर नोएडा के आकाश नागर के मामले में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनके ऑर्डर के साथ यह गड़बड़ी कैसे हुई. उन्होंने डिवाइस के लिए ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन घर पहुंचा पैकेट खोलते ही सामने गोबर की खाद निकली. पुलिस वेबसाइट से लेकर पेमेंट और कुरियर नेटवर्क तक पूरे मामले की जांच कर रही है. अभी जांच के नतीजे का इंतजार है. हालांकि, इस घटना ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंटरनेट पर दिख रहा सामान और डिलीवरी के वक्त मिलने वाला सामान हमेशा एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं. फिलहाल आकाश की शिकायत पर जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 1,999 रुपये के Android डिवाइस की जगह गोबर की खाद भेजने के पीछे कौन जिम्मेदार है.